Dlaczego warto pokochać imbir. O tym mogłeś nie wiedzieć

Imbir to przyprawa używana w sztuce kulinarnej od tysięcy lat. Ma on także swoje zastosowania w medycynie. Jego właściwości są nie do przecenienia. Ułatwia on trawienie, poprawia krążenie krwi i działa przeciwobrzękowo. Dlaczego jeszcze warto po niego sięgać i to nie tylko zimą?

Imbir – właściwości prozdrowotne

Imbir wykazuje silne działanie przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przez rozwojem różnych schorzeń i poważnych chorób. Przewlekłe zapalenie jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, artretyzmem, chorobą Alzheimera, chorobami płuc i chorobami autoimmunologicznymi.



Imbir ma również działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Doskonale sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym.



Korzeń imbiru zapobiega również zaparciom, leczy wrzody żołądka oraz zwalcza wzdęcia, mdłości, wymioty, skurcze brzucha i biegunkę. Jest powszechnie stosowany przez kobiety w ciąży, ponieważ w naturalny sposób redukuje mdłości, ale także sprawdza się w czasie okresu, ponieważ zmniejsza bóle menstruacyjne.



Imbir jest rośliną, która bardzo korzystnie wpływa na układ krążenia, poprawiając przepływ krwi, dotleniając organizm. Zapobiega zawałowi i udarowi, redukując rozwój blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

