Owoce na świątecznym stole: mandarynki czy klementynki? Podpowiadamy, jak je odróżnić

Mandarynki i klementynki – to dwie nazwy odnoszące się do małych, okrągłych pomarańczowych owoców cytrusowych. Ale jak je odróżnić i co właściwie ląduje na naszych świątecznych stołach?

Małe, pachnące, soczyste owoce, które wszyscy kojarzymy ze świętami Bożego Narodzenia: mandarynki, każdy to wie. Jeśli obierze je ze skórki bliska nam osoba, smakują jeszcze lepiej i tym chętniej je spożywamy. A może jednak to nie są mandarynki, tylko klementynki? Mandarynki Mandarynki to pewien rodzaj pomarańczy – mała i słodka mandarynka jest właściwie pierwotnym przodkiem wszystkich innych pomarańczy. Są bardziej płaskie na obu końcach niż typowa słodka pomarańcza i łatwe do obierania. Czy to brzmi znajomo? Powinno! Termin mandarynka jest używany zamiennie z terminem tangerynka w kilku regionach świata. Dzieje się tak nie bez powodu – tangerynki o cienkiej skórce to rodzaj mandarynki. Można zatem powiedzieć, że mandarynki, z ich pomarańczową, lekko nakrapianą, kamienistą skórką (która jest nieco twardsza niż w przypadku klementynki) i słodko-cierpkim smakiem, są jednym z większych członków całej rodziny mandarynek. Mandarynki są uprawiane w ciepłym klimacie na całym świecie. Są nieco bardziej odporne na zimno w porównaniu z większymi odmianami słodkich pomarańczy. Klementynki Klementynki to także rodzaj mandarynki, choć to najmniejszy członek rodziny. Klementynki są lubiane zwłaszcza za słodkie i pozbawione pestek segmenty oraz gładką, jasnopomarańczową, błyszczącą skórkę. Mają zwykle nieco bardziej owalny kształt niż mandarynki, a jednocześnie niewielkie spłaszczenie na górze i na dole. Podobnie jak mandarynka, jest to słodki, łatwy do obierania owoc cytrusowy. Ponadto, również zupełnie jak mandarynki, klementynki wykazują wiekszą tolerancję na zimno niż większe odmiany pomarańczy.

