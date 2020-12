Wiemy, co jeść, by zachować zdrowie mózgu

W raporcie Global Council on Brain Health z 2018 r., stwierdzono, że żywność i diety, które są dobre dla zdrowia serca, są również dobre dla zdrowia mózgu. Jednak niektórym ludziom trudno jest dostrzec powiązania między zdrowiem mózgu a ich dietą lub innymi czynnościami, takimi jak palenie, sen i ćwiczenia. Dzień po dniu pokarmy, które jemy, są rozkładane na składniki odżywcze, wchłaniane do krwiobiegu i przenoszone do mózgu. To dlatego tak ważne jest zdrowe odżywianie na co dzień, a jedynie sporadyczne uleganie pokusom.

Najlepsza żywność dla mózgu

Kiedy jemy tłusty, słodki posiłek i doświadczamy objawów, takich jak spowolnienie, mgła mózgowa i senność - objawy te mają swoje źródło nie w żołądku, ale w mózgu. Tłuszcze nasycone, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, są związane z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Niektóre badania pokazują również, że zwiększa ryzyko problemów poznawczych.

Badania wykazały, że dieta śródziemnomorska – bogata w owoce, warzywa, ryby i orzechy – obniża ryzyko udaru u kobiet i może prowadzić do lepszych zdolności poznawczych w starszym wieku. Oszacowano, że zapewnia ona od 1,5 do 3,5 roku ochrony przed rozwojem biomarkerów choroby Alzheimera. Inny poparty naukowo plan żywieniowy, który ogranicza czerwone mięso, sód oraz dodawane cukry i słodycze, zwany DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), może zmniejszyć ryzyko udaru.

Czytaj też:

Dieta, która leczy raka – istnieje czy nie?