Amarantus (szarłat) to krzaczasta roślina o grubej łodydze i obfitych liściach. Uprawiany jest w wielu rejonach świata, a wywodzi się najprawdopodobniej z rejonów Ameryki Środkowej. Jest uprawiany w podobny sposób co zboże, chociaż technicznie nie należy do rodziny zbóż. Najprościej porównać go do komosy ryżowej lub gryki. Ma potężne właściwości odżywcze, dlatego jest używany w kuchni na całym świecie. Zobacz, dlaczego warto jeść amarantus.

5 powodów, dla których warto jeść amarantus

1. Amarantus zawiera przeciwutleniacze

Przeciwutleniacze to naturalnie występujące związki, które pomagają chronić organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. Wolne rodniki mogą powodować uszkodzenia komórek i przyczyniać się do rozwoju chorób przewlekłych. Amarantus to dobre źródło prozdrowotnych przeciwutleniaczy, takich jak kwas galusowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas wanilinowy, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami.

2. Amarantus obniża poziom cholesterolu

Badania potwierdzają, że amarantus jest bogaty w błonnik i fitosterole. Jedzenie amarantusa może obniżyć poziom cholesterolu, a co za tym idzie obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko miażdżycy. Niektóre badania na zwierzętach pokazują, że amarantus może pomóc obniżyć poziom całkowitego i „złego” cholesterolu LDL. Dzięki temu może zapobiegać zwężaniu tętnic i niwelować ryzyko chorób sercowo- naczyniowych.

3. Amarantus wzmacnia układ odpornościowy

Amarantus jest pełen przeciwutleniaczy, co oznacza, że wzmacnia układ odpornościowy. Ma właściwości przeciwzapalne, pomagając złagodzić zapalenie stawów i inne choroby związane z zapaleniem. Olejek amarantusowy można stosować miejscowo, aby złagodzić bolesne drobne urazy i choroby skóry. Co więcej, amarantus jest bogaty w fosfor, minerał ważny dla zdrowia kości. Jest również bogaty w żelazo, które pomaga organizmowi wytwarzać krew.

4. Amarantus zawiera dużo witamin

Jeśli szukasz bogatego źródła witamin i minerałów, amarantus jest doskonałym przykładem. To ziarno ma wiele witamin, w tym witaminy C, E, A, K, B5, B6, kwasu foliowego, niacyny i ryboflawiny. Amarantus zawiera:

Wapń

Miedź

Żelazo

Magnez

Mangan

Fosfor

Potas

Cynk

5. Amarantus wspomaga trawienie

Dzięki dużej ilości błonnika i innych łatwostrawnych minerałów amarantus może wspomagać trawienie. Podczas gdy wiele najczęściej spożywanych ziaren zawiera gluten, amarantus jest naturalnie bezglutenowy i może być spożywany przez osoby na diecie bezglutenowej. Dodatkowo amarantus jest bogaty w białko i błonnik, które mogą pomóc w utracie wagi.

Jak gotować amarantus?

Wsyp 1 szklankę amarantusa do garnka, a następnie dolej 2 szklanki wody. Doprowadź do wrzenia. Gotuj całość na wolnym ogniu przez 15 minut, do uzyskania miękkości. Ugotowany amarantus jest podstawą do słodkich lub wyrwanych dań. Dodaj do niego owoce lub warzywa według upodobań.

Czytaj też:

Suplementy diety, które wspomagają pracę mózgu