Te mity dotyczące zdrowego odżywiania zna wielu z nas. Wyjaśniamy, dlaczego nie warto w nie wierzyć

Mit 1: Żywność o dużej zawartości tłuszczu jest niezdrowa

Chociaż ta przestarzała i błędna teoria powoli odchodzi w zapomnienie, wiele osób nadal obawia się żywności wysokotłuszczowej i przestrzega diety niskotłuszczowej w nadziei, że ograniczenie spożycia tłuszczu przyniesie korzyści ich ogólnemu zdrowiu.

Tłuszcz w diecie jest niezbędny dla zachowania dobrego zdrowia. Ponadto diety niskotłuszczowe są powiązane z większym ryzykiem problemów zdrowotnych, w tym zespołu metabolicznego, i mogą prowadzić do wzrostu insulinooporności i poziomu trójglicerydów, które są znanymi czynnikami ryzyka chorób serca.

Co więcej, udowodniono, że diety o większej zawartości tłuszczu są równie skuteczne – a nawet bardziej – niż diety niskotłuszczowe, jeśli chodzi o wspomożenie w utracie wagi. Oczywiście skrajności w obu kierunkach, niezależnie od tego, czy jest to dieta o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej zawartości tłuszczu, mogą szkodzić zdrowiu, zwłaszcza gdy jakość diety jest niska.

Jakie jeszcze mity pokutują w ludzkiej świadomości? Co warto wyjaśnić? Czytaj dalej, aby się tego dowiedzieć.

Popularne mity dotyczące zdrowego odżywiania

Liczy się tylko deficyt kaloryczny



Tworzenie deficytu kalorii poprzez spalanie większej ilości energii, niż przyjmujesz z pożywieniem, jest najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o utratę wagi, ale nie jest to jedyna rzecz, która ma znaczenie. Nie uwzględniamy w ten sposób wielu zmiennych, które mogą przeszkodzić w utracie wagi, nawet przy bardzo niskokalorycznej diecie.

Na przykład nierównowaga hormonalna, choroby, takie jak niedoczynność tarczycy, stosowanie niektórych leków i genetyka to tylko niektóre z czynników, które mogą utrudniać utratę wagi wielu osobom, nawet jeśli są na ścisłej diecie.

Ta koncepcja nie podkreśla również znaczenia zrównoważonego rozwoju i jakości diety w procesie utraty wagi. Może to prowadzić do wybierania niskokalorycznych, ubogich w składniki odżywcze pokarmów, takich jak wafle ryżowe i białka jaj, zamiast produktów wysokokalorycznych, bogatych w składniki odżywcze, takich jak awokado i całe jajka.



Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia



Chociaż kiedyś uważano, że jedzenie śniadania jest jednym z najważniejszych czynników przygotowujących organizm na zdrowo przeżyty dzień, badania wykazały, że może tak nie być w przypadku większości dorosłych.

Na przykład badania wskazują, że rezygnacja ze śniadania może skutkować zmniejszeniem spożycia kalorii. Co więcej, przerywany post, podczas którego śniadanie jest pomijane lub spożywane później w ciągu dnia, wiąże się z wieloma korzyściami, w tym lepszą kontrolą poziomu cukru we krwi i redukcją wskaźników stanu zapalnego.

Jednak okresowy post można również zrealizować, spożywając regularne śniadanie, a następnie ostatni posiłek wcześniej wieczorem, aby utrzymać okno postu trwające 14–16 godzin.

Należy pamiętać, że nie dotyczy to dorastających dzieci i nastolatków lub osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze, takich jak kobiety w ciąży i osoby z określonymi schorzeniami, ponieważ pomijanie posiłków może wówczas prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych.

Z drugiej strony, niektóre dowody wskazują, że jedzenie śniadania i spożywanie większej ilości kalorii wcześniej w ciągu dnia niż w nocy, w połączeniu ze zmniejszoną częstotliwością posiłków, może korzystnie wpływać na zdrowie poprzez zmniejszenie stanu zapalnego i masy ciała.



Musisz jeść małe, częste posiłki



Regularne spożywanie małych, częstych posiłków w ciągu dnia to metoda stosowana przez wiele osób w celu przyspieszenia metabolizmu i utraty wagi.

Jeśli jednak jesteś zdrowy, częstotliwość posiłków nie ma znaczenia, o ile zaspokajasz swoje potrzeby energetyczne.

Osoby z pewnymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroba wieńcowa i zespół jelita drażliwego (IBS), a także kobiety w ciąży mogą odnieść korzyści ze spożywania częstszych posiłków.



Współczynnik makroskładników ma większe znaczenie niż ogólna jakość diety



Chociaż poprawa ilości makroskładników może przynieść korzyści zdrowotne na wiele sposobów, najważniejszym czynnikiem w każdej diecie jest jakość spożywanych pokarmów.

Możliwe jest schudnięcie poprzez spożywanie wyłącznie wysoko przetworzonej żywności i koktajli proteinowych, ale skupianie się wyłącznie na makroskładnikach pomija to, w jaki sposób spożywanie niektórych pokarmów może poprawić lub pogorszyć zdrowie metaboliczne, ryzyko chorób, długość życia i witalność.



Ziemniaki są niezdrowe



Wiele osób ogranicza ziemniaki gdy chcą schudnąć lub poprawić swój ogólny stan zdrowia.

Spożywanie zbyt dużej ilości jakiejkolwiek żywności, w tym ziemniaków, może prowadzić do przyrostu masy ciała, ale te bogate w skrobię bulwy są bardzo pożywne i można je jeść jako część zdrowej diety.

Ziemniaki są doskonałym źródłem wielu składników odżywczych, w tym potasu, witaminy C i błonnika.

Ponadto są bardziej sycące niż inne źródła węglowodanów, takie jak ryż i makaron, i mogą pomóc ci poczuć się bardziej sytym po posiłkach. Pamiętaj tylko, aby je piec, a nie smażyć.



Żywność o niskiej zawartości tłuszczu i dietetyczna to zdrowa alternatywa



Wybierz się na wycieczkę do sklepu spożywczego, a znajdziesz wiele produktów oznaczonych jako „dietetyczne”, „lekkie”, „niskotłuszczowe” i „beztłuszczowe”. Chociaż te produkty są kuszące dla tych, którzy chcą pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, zwykle są niezdrowym wyborem.

Badania wykazały, że wiele niskotłuszczowych i dietetycznych produktów zawiera znacznie więcej cukru i soli niż ich zwykłe wersje. Najlepiej zrezygnować z tych produktów i zamiast tego jeść niewielkie ilości żywności, takiej jak pełnotłusty jogurt, ser i masło orzechowe.



Stosowanie diety bardzo niskokalorycznej jest najlepszym sposobem na odchudzanie



Chociaż zmniejszenie spożycia kalorii może rzeczywiście przyspieszyć utratę wagi, zbyt duże ograniczenie kalorii może prowadzić do adaptacji metabolicznej i długoterminowych konsekwencji zdrowotnych.

Chociaż dieta bardzo niskokaloryczna prawdopodobnie będzie sprzyjać szybkiej utracie wagi w krótkim okresie, długotrwałe przestrzeganie diet bardzo niskokalorycznych prowadzi do zmniejszenia tempa metabolizmu, zwiększonego uczucia głodu i zmian w poziomach hormonów sytości. Utrudnia to długoterminowe utrzymanie wagi.



Suplementy wapnia są niezbędne dla zdrowia kości



Wielu ludziom mówi się, aby przyjmowali suplementy wapnia, aby zachować zdrowy układ kostny. Jednak obecne badania wykazały, że suplementacja wapnia może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Na przykład niektóre badania powiązały suplementy wapnia ze zwiększonym ryzykiem chorób serca. Dodatkowo badania pokazują, że nie zmniejszają one ryzyka złamań czy osteoporozy.

Jeśli martwisz się spożyciem wapnia, najlepiej skup się na dietetycznych źródłach wapnia, takich jak pełnotłusty jogurt, sardynki, fasola i nasiona. Czytaj też:

Jak nie powinna wyglądać dieta po świętach? Porady ekspertkiCzytaj też:

Profesor nauk o żywieniu: masa mięśniowa jest kluczem do metabolizmuCzytaj też:

Czy podgrzewanie jedzenia w kuchence mikrofalowej jest bezpieczne dla zdrowia?