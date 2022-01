Ciasto marchewkowe podbija polskie stoły. Jak przygotować je w domu?

Ciasto marchewkowe jest coraz popularniejsze wśród osób szukających zdrowszych, domowych słodyczy. Ponieważ jego głównym składnikiem smakowym jest marchew, dla wielu osób może nie brzmieć smacznie. Jednak ci, którzy je jedli z pewnością przyznają, że jest przepyszne. Nic dziwnego, że z roku na rok coraz więcej osób próbuje przygotować je w domu. Na szczęście jest to naprawdę proste – przepis przedstawiamy poniżej.

Marchew źródłem zdrowia

Dlaczego warto jeść marchew? To pomarańczowe warzywo cieszy się dużą popularnością. Jest smaczne, tanie, bardzo zdrowe i niskokaloryczne. Zawiera dużą dawkę witaminy C oraz luteiny pomagającej utrzymać zdrowie oczu. Poza tym wypełniają ją przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki w organizmie. Dodatkowo codzienne spożywanie marchewki obniża poziom cholesterolu. Ma dużo błonnika, który wspomaga pracę jelit. Poza tym to pyszne warzywo! Jeśli głównie kojarzy ci się z surówkami lub zupą, czas postawić na coś słodkiego przygotować przepyszne ciasto marchewkowe.

Przepis na ciasto marchewkowe

Przepis: Ciasto marchewkowe Ciasto na bazie marchwi z orzechami i lukrem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 250 g mąki

4 jajka

3/4 szklanki oleju roślinnego

0,5 szklanki brązowego cukru

1/4 szklanki cukru pudru

pół szklanki orzechów włoskich

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżeczka sody oczyszczonej

300 gramów marchwi

1 łyżeczka cynamonu

1/2 łyżeczki imbiru

1/2 łyżeczki soli

1/2 szklanki musu jabłkowego Sposób przygotowania Połącz suche i mokre składnikiUbij cukier, olej, jajka, mus jabłkowy i ekstrakt waniliowy razem w misce. W drugiej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, cynamon i imbir. Wlej mokre składniki do suchych i połącz je za pomocą łyżki. Dodaj marchewZetrzyj marchew na tarce i dodaj do masy. Wsyp rozdrobnione orzechy włoskie i wymieszaj całość. Naszykuj dużą formę do ciasta, wyłóż ją papierem do pieczenia.rnPrzełóż masę do formy. Upiecz ciastoPiecz około 35 min. w 180 °C. Ciasto przechowuj w lodówce przez co najmniej 15-20 minut przed pokrojeniem. Dzięki temu zachowa swój kształt podczas krojenia.

Aby udekorować ciasto, przygotuj domowy lukier. To opcja dla tych, którzy chcą dodać do ciasta więcej kalorii, ale zarazem poprawić jego smak. Aby przygotować domowy lukier, wymieszaj 450 g tłustego serka śmietankowego, 1/2 szklanki masła, 2 szklanki cukru pudru i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Po ostudzeniu upieczonego ciasta polej jego wierzch gotowym lukrem. Dodaj orzechy włoskie do dekoracji.

Smacznego!

