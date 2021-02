Czy mleko owsiane jest faktycznie dobre dla zdrowia?

Mleko owsiane to popularny rodzaj mleka roślinnego, które można znaleźć w kawiarniach i sklepach na całym świecie. Jest znaną wegańską alternatywą dla mleka krowiego. Podstawowa wersja mleka owsianego powstaje przez zmieszanie wody i owsa, a następnie odcedzenie płynu.

Składniki odżywcze mleka owsianego

1 szklanka dostarcza:

Kalorie: 120



Tłuszcz: 5 g

Cholesterol: 0 mg

Sód: 100 mg

Węglowodany: 16 g

Cukry: 7 g

Błonnik pokarmowy: 2-4 g

Białko: 3 g

Witamina A: 20% DV

Wapń: 25% ZDS

Żelazo: 2% DV

Witamina D: 20% DV

Ryboflawina: 45% DV

Witamina B12: 50% DV

Korzyści zdrowotne wynikające z mleka owsianego

Owies to produkt w 100% pełnoziarnisty, wypełniony błonnikiem, białkiem roślinnym, witaminami z grupy B i minerałami, w tym żelazem, wapniem i magnezem. Jest związany z mniejszym ryzykiem chorób serca dzięki zawartości włókien o nazwie beta-glukan, które przyczyniają się do poprawy poziomu cholesterolu, a nawet kontroli poziomu cukru we krwi. Spożywanie żywności zawierającej beta-glukan wiąże się również z poprawą odporności i zdrowia jelit.