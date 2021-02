Zostało ci trochę ciasta z naleśników? Oto kreatywne sposoby na jego wykorzystanie

Ponieważ ciasto naleśnikowe jest tanie i łatwe do wykonania, kiedy zostanie go zbyt dużo, może zaistnieć pokusa wyrzucenia go do kosza. Ale po co marnować żywność? „Ciasto naleśnikowe to jeden z tych magicznych, wszechstronnych składników, które można wykorzystać do wielu rzeczy, od puddingów po panierowanego kurczaka. Choć wytrzymuje tylko kilka dni w lodówce, całkiem dobrze się mrozi” – wyjaśnia ekspert Scott Hawthorne.

Co zrobić z resztkami ciasta od naleśników?

Włóż do zamrażarki

Standardowe ciasto naleśnikowe wykonane ze świeżych jaj, mąki i mleka zwykle wytrzyma około trzech dni w lodówce. Jeśli nie uda ci się go zużyć w tym czasie, zawsze możesz je zamrozić i użyć później. Najprościej jest podzielić mieszankę na porcje i przelać ją do foliowych woreczków odpowiednich do zamrażania. Aby rozmrozić ciasto na naleśniki, wystarczy przełożyć je do lodówki na noc przed planowanym użyciem.

Użyj ponownie

Istnieje wiele innych sposobów, aby zużyć ciasto na naleśniki. Możesz na przykład przygotować bliny, czyli mini naleśniki z łososiem i twarogiem. Inną metodą jest dodanie proszku do pieczenia, aby zrobić puszyste naleśniki w stylu amerykańskim. A może japońskie takoyaki? Są to okrągłe kulki do ciasta, zwykle wypełnione pikantną ośmiornicą – ale możesz je wypełnić, czym chcesz!

Przygotuj pudding

Podczas gdy naleśniki są tradycyjnie smażone na patelni, możesz upiec je w formie puddingu. Popularny na wyspach brytyjskich jest tzw. pudding Yorkshire. Aby go upiec, posmaruj blachę do pieczenia babeczek olejem roślinnym i wstaw do piekarnika. Gdy się nagrzeje, wlej ciasto naleśnikowe w dołki na babeczki. Do ciasta dodaj uprzednio odrobinę mleka – tyle, aby konsystencja pozostała dość gęsta. Dopraw pieprzem i solą. Takie bułeczki możesz jeść potem jako dodatek do wytrawnych dań.

Wykorzystaj do panierki

Większość mieszanek na naleśniki to rzadkie ciasto zrobione z jajek, mąki i mleka. Ale czy wiesz, że jest to samo podstawowe ciasto, które jest używane do głębokiego smażenia? Oznacza to, że możesz dodać zioła i przyprawy do pozostałej mieszanki naleśników, aby stworzyć idealną panierkę do smażonego kurczaka lub ryby. Smaż płytko na patelni lub woku, aby uzyskać podobny poziom chrupkości.

