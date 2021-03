Ostra jak brzytwa, a do tego zdrowa! Oto, dlaczego warto dodać papryczkę jalapeno do codziennej diety

Papryczki jalapeno są powszechnie używane w kuchni meksykańskiej, ale zyskały popularność na całym świecie. Są również bogate w składniki odżywcze i mają wiele korzyści zdrowotnych.

Wartości odżywcze jalapeno

Jalapeno są niskokaloryczne i pełne witamin, minerałów, błonnika i przeciwutleniaczy.

Jedna surowa papryczka jalapeno zawiera:

Kalorie: 4

Błonnik: 0,4 g

Witamina C: 10% zalecanego dziennego spożycia (RDI)

Witamina B6: 4% RDI

Witamina A: 2% RDI

Witamina K: 2% RDI

Folian: 2% RDI

Mangan: 2% RDI.

Podobnie jak większość owoców i warzyw, papryczki jalapeno są dobrym źródłem błonnika. Jedna papryczka dostarcza 2% zalecanego dziennego spożycia kalorii w przypadku osoby spożywającej 2000 kalorii dziennie.

Jalapeno zawierają również całkiem spore ilości witaminy C i witaminy B6. Witamina C jest przeciwutleniaczem, który zwalcza wolne rodniki i pozwala zachować zdrową i jędrną skórę. Z kolei witamina B6 jest niezbędnym dla życia składnikiem odżywczym biorącym udział w ponad 140 reakcjach zachodzących w organizmie.

Jednym z najbardziej unikalnych składników jalapeno jest kapsaicyna, alkaloid, który nadaje papryczce charakterystyczną pikantność i jest odpowiedzialny za wiele korzyści zdrowotnych.

Zdrowotne właściwości jalapeno

Pomaga stracić na wadze



Jalapeno mogą pomóc w odchudzaniu, przyspieszając metabolizm, zwiększając spalanie tłuszczu i zmniejszając apetyt.

Kilka badań wykazało, że kapsaicyna i inne podobne związki zwane kapsaicynoidami mogą zwiększyć metabolizm o 4-5% dziennie, potencjalnie ułatwiając utratę wagi.

Wykazano, że oprócz zwiększenia metabolizmu suplementy kapsaicynoidów zmniejszają tłuszcz brzuszny i apetyt, dzięki czemu ludzie jedzą o 50-75 mniej kalorii dziennie.

Wszystkie te czynniki pomagają wyjaśnić, dlaczego regularne spożywanie papryczek chili wiąże się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem nadwagi lub otyłości w miarę upływu czasu.

Chociaż te badania są obiecujące, należy zauważyć, że wiele z nich dotyczyło ogólnego wpływu kapsaicyny lub papryczek chili, a nie tylko papryczek jalapeno.



Może... zwalczyć raka?



Badania laboratoryjne wykazały, że kapsaicyna ma silne właściwości przeciwnowotworowe i jest w stanie zabić ponad 40 typów komórek rakowych bez uszkadzania normalnych komórek (12Zaufane źródło, 13Zaufane źródło, 14Zaufane źródło).

Kapsaicyna walczy z rakiem przez:



Zatrzymanie wzrostu i podziału komórek nowotworowychSpowolnienie tworzenia się nowych naczyń krwionośnych wokół guzów nowotworowychZapobieganie rozprzestrzenianiu się raka na inne obszary ciała.

Jednak badania na ludziach nie potwierdziły korzyści przeciwnowotworowych, które stwierdzono w badaniach laboratoryjnych.

Kilka badań na ludziach wykazało, że regularne spożywanie papryczek chili wiąże się z wyższym ryzykiem zachorowania na raka. Jednak nie wszystkie badania wykazały ten związek.

Wydaje się również, że liczy się dawkowanie. Podczas gdy wysokie dawki kapsaicyny wydają się spowalniać rozprzestrzenianie się raka, niskie dawki mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się.

Potrzebne są dalsze badania, aby określić, w jaki sposób kapsaicyna i papryczki chili wpływają na ryzyko raka u ludzi.



Przynosi ulgę w bólu



Kapsaicyna jest skutecznym środkiem przeciwbólowym, gdy jest stosowana zewnętrznie.

Łagodzi ból, tymczasowo blokując receptory bólu w miejscu zastosowania. Początkowo można odczuwać pieczenie, a następnie drętwienie i brak bólu.

Płyny i plastry z kapsaicyną są często stosowane w celu złagodzenia bólu spowodowanego wirusem półpaśca, cukrzycowego bólu nerwowego oraz przewlekłego bólu mięśni i stawów.

W jednym z badań u osób starszych z reumatoidalnym zapaleniem stawów ból zmniejszył się o 57% po nałożeniu kremu z kapsaicyną na stawy. Było to znacznie bardziej skuteczne niż krem ​​placebo.

Oprócz nakładania kapsaicyny na skórę, może być stosowana jako spray do nosa w celu złagodzenia bólu migrenowego.

Chociaż płyny i spraye zawierające kapsaicynę mogą być skuteczne w leczeniu bólu, nie jest jasne, czy jedzenie jalapeno lub nakładanie go na skórę daje taki sam efekt.



Chroni przed wrzodami żołądka



Wrzody żołądka mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym:



Wzrostem bakterii H. pylori w żołądkuWysokim poziomem kwasu żołądkowegoNiskim dopływem krwi do żołądkaPrzyjmowaniem zbyt wielu leków przeciwbólowych z grupy NLPZPiciem alkoholuPaleniemNapięciem.

Chociaż powszechnie uważa się, że pikantne potrawy, takie jak papryczki jalapeno, mogą powodować lub zaostrzać wrzody żołądka, badania wykazały, że jest to fałszywe. Kkapsaicyna zawarta w papryce chili może przede wszystkim chronić żołądek przed rozwojem wrzodów.

Może mieć ten efekt, zmniejszając stan zapalny żołądka u osób z H. pylori, a nawet pomagając zabić infekcję. Jednak nie jest jasne, czy ilość kapsaicyny w papryce jalapeno jest wystarczająco duża, aby wywołać taki efekt.

Papryczka chili może również pomóc zmniejszyć uszkodzenia żołądka spowodowane nadużywaniem leków przeciwbólowych z grupy NLPZ i alkoholu, potencjalnie zapobiegając powstawaniu wrzodów od samego początku.



Wspiera organizm w walce z infekcjami



Przyprawy i zioła są od dawna używane w kuchni, aby zapobiegać zatruciom pokarmowym.

Związki występujące w pikantnych papryczkach chili są szczególnie dobre w spowalnianiu wzrostu powszechnych bakterii i drożdży przenoszonych przez żywność.

Ekstrakty z chili mogą nawet powstrzymać bakterie cholery przed wytwarzaniem toksyn, potencjalnie zmniejszając wpływ tej śmiertelnej choroby przenoszonej przez żywność.

Oprócz zatruć pokarmowych, nowe badania sugerują, że kapsaicyna może pomóc w zapobieganiu innym typom infekcji, takim jak paciorkowiec, próchnica bakteryjna i chlamydia.

Należy jednak zauważyć, że wszystkie te badania wykorzystywały ekstrakty chili, a nie całe papryczki chili, i zostały przeprowadzone w probówkach, a nie na ludziach.

Te wczesne badania sugerują, że papryczki chili mogą mieć silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a przyszłe badania są w toku w celu ustalenia, czy można je stosować jako naturalne środki konserwujące lub leki.



Poprawia zdrowie serca



Niektóre z największych czynników ryzyka chorób serca obejmują cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi.

Kapsaicyna może pomóc zmniejszyć wpływ tych czynników i może pomóc w utrzymaniu zdrowego serca.

Wykazano, że zjedzenie 5 gramów papryczek chili przed posiłkiem o wysokiej zawartości węglowodanów pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi i zapobiega dużym skokom, które występują po posiłkach.

Wykazano również, że kapsaicyna obniża poziom cholesterolu i lipidów u zwierząt, ale nie przeprowadzono żadnych badań na ludziach.

Badania na zwierzętach sugerują również, że kapsaicyna może pomóc obniżyć ciśnienie krwi poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych, ale nie ma badań, które wykazałyby, czy jest to prawdą u ludzi.

Ogólnie rzecz biorąc, wstępne badania sugerują, że kapsaicyna i papryczki chili mogą być korzystne dla zdrowia serca, ale potrzebne są dalsze badania na ludziach.Czytaj też:

Czy masło orzechowe może obniżyć cholesterol? Odpowiadamy na to i inne pytania o właściwości popularnego smarowidłaCzytaj też:

Pijesz dużo kawy? Oto, co może ci się stać. Chodzi o zdrowie sercaCzytaj też:

Masz za wysoki cholesterol? Te napoje pomogą go obniżyć i kontrolować