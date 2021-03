Wypiłeś trzy kawy i wciąż chce ci się spać? Sprawdź, dlaczego kofeina na ciebie nie działa

Oto trzy możliwe powody, dla których kofeina nie ma na ciebie jakiegokolwiek wpływu.

Kofeina może nie wpływać na ciebie ze względów genetycznych

Jeśli nie możesz poczuć stymulującego działania kofeiny, winna może być genetyka.

W badaniu z 2011 roku naukowcy odkryli, że około 10% ludzi ma gen, który powoduje, że są niewrażliwi na kofeinę. To pozwala na duże spożycie kofeiny i daje niewielki lub zerowy jej wpływ.

Po spożyciu kofeiny organizm potrzebuje około 45 minut, aby ją wchłonąć. Następnie cząsteczki kofeiny szybko przemieszczają się do mózgu. Tam wiążą się z receptorami zwykle sparowanymi z adenozyną, neuroprzekaźnikiem, który sprawia, że jesteśmy senni. To działanie blokuje dopływ adenozyny do tych receptorów, hamując w ten sposób senność.

– Genetyka może odgrywać rolę w budowaniu wrażliwości na kofeinę, ponieważ określa, jak skutecznie receptory adenozyny w organizmie mogą wiązać się z cząsteczkami kofeiny – mówi dr Jenna Liphart Rhoads.

Dodatkowo to, jak szybko odczuwasz działanie kofeiny i jak długo, zależy od twojej genetyki. Enzym w wątrobie o nazwie CYP1A2 jest odpowiedzialny za 95% metabolizmu kofeiny. Istnieją jednak dwie formy CYP1A2, z których jedna metabolizuje kofeinę szybciej niż druga, co oznacza, że odczuwasz mniejszy wpływ kofeiny. To, która forma enzymu znajduje się w twoim organizmie, zależy od genetyki.

Kofeina może nie wpływać na ciebie, ponieważ zbudowałeś tolerancję

Możesz również nie poczuć wpływu porannej filiżanki kawy, ponieważ zbudowałeś tolerancję. Kiedy spożywasz kofeinę coraz to w większej ilości lub z większą częstotliwością, organizm staje się na nią mniej wrażliwy. W rezultacie wzrasta ilość kofeiny, która musiałaby mieć taki sam efekt, jakiego doświadczałeś wcześniej.

Umiarkowane spożycie kofeiny nie jest szkodliwe dla serca, a wypicie kilku filiżanek kawy może być nawet zdrowe. Zalecana maksymalna dawka kofeiny to 400 mg dziennie, czyli około czterech filiżanek kawy. Jeśli nie doświadczasz już stymulującego działania kofeiny na tym poziomie, być może masz zbyt wysoką tolerancję, ponieważ picie większej ilości kawy może powodować negatywne skutki, takie jak bóle głowy lub bezsenność.

A jeśli kofeina już na ciebie nie wpływa, spróbuj zrobić sobie przerwę.

– Można obniżyć tolerancję na kofeinę poprzez zmniejszenie spożycia kofeiny – mówi dietetyk Morgyn Clair. – Przerwa od kofeiny może pomóc organizmowi ponownie stać się bardziej wrażliwym na działanie kofeiny.

Jeśli jednak jesteś uzależniony od kofeiny, nagłe porzucenie kawy może powodować bóle głowy i drażliwość. Dlatego najlepiej jest powoli ograniczać spożycie kofeiny. Długość przerwy będzie zależeć od sposobu radzenia sobie z odstawieniem, a dietetyk może przedstawić ci spersonalizowany plan.

Kofeina może nie wpływać na ciebie, ponieważ jesteś przemęczony

Kofeina nie jest lekarstwem na wszystko, jeśli chodzi o walkę z sennością.

– Jeśli ktoś jest bardzo zmęczony i wyczerpany, kofeina może go nie pobudzić, a organizm potrzebuje odpowiedniej ilości snu – powiedziała Rhoads.

Jeśli ostatnio nie zaznajesz wystarczającej ilości nieprzerwanego odpoczynku, spróbuj iść spać wcześniej i posłuchaj ASMR.

Alternatywy kofeiny, które pomogą ci się rozbudzić

Pozostań nawodniony

Odwodnienie w ogromnym stopniu przyczynia się do zmęczenia – mówi Clair. Picie odpowiedniej ilości wody może również pomóc w dłuższym spaniu. W dużym badaniu przeprowadzonym w 2019 roku na mieszkańcach Chin i Ameryki naukowcy odkryli, że spanie przez sześć godzin w nocy wiązało się z wyższym ryzykiem niedostatecznego nawodnienia niż spanie przez osiem godzin na dobę.

Ćwicz

Podczas ćwiczeń mózg uwalnia endorfiny, które są hormonami mogącymi zapewnić szczęście, przyjemność i wystarczającą stymulację, abyś nie mógł zasnąć.

Zażyj trochę promieni słońca

W badaniu z 2017 roku naukowcy ustalili, że ekspozycja na wysoki poziom światła rano wiąże się z lepszą jakością snu i szybszym zasypianiem.

Jedz śniadanie

W badaniu przeprowadzonym w 2008 roku wśród uczniów w wieku od 13 do 20 lat, badani zgłaszali większą czujność po zjedzeniu śniadania niż w dni, w których pomijali ten posiłek.

Czytaj też:

Pijesz dużo kawy? Oto, co może ci się stać. Chodzi o zdrowie sercaCzytaj też:

Kawa może pomóc nam schudnąć. Jak ją pić, by osiągnąć ten efekt?Czytaj też:

Nie wyobrażasz sobie poranka bez czarnej kawy? Naukowcy mają dla ciebie dobre wieści