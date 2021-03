Koszyczek wielkanocny to ważna tradycja. Oto, co powinno się w nim znaleźć

Wielka Sobota to dzień, w którym wierni przychodzą do świątyni w celu poświęcenia koszyczków – a w zasadzie pokarmów, które się w nich znajdują. Inwencja twórcza święconkowych kompozytorów jest duża: stawiają na ciasta, cukrowe baranki i puchate kurczaczki. Jednak to, co naprawdę powinien zawierać koszyczek ze święconką, ma swoje uzasadnienie w modlitwach towarzyszących święceniu pokarmów.

Koszyczek wielkanocny – to warto wiedzieć

Wyłożony haftowaną serwetką i przyozdobiony typowo wiosennymi elementami koszyczek wielkanocny to nieodzowny element Wielkanocy. Najczęściej święconkę ozdabia się gałązkami bukszpanu, chociaż dawniej w tym celu wykorzystywana była borówka. Obie te rośliny są zimozielone, a zatem zachowują liście i kolor przez okrągły rok i symbolizują życie wieczne, czyli główną nadzieję, jaką daje nam świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to zwyczaj, który na Zachodzie znano od wieku VIII, natomiast w Polsce zaczął kształtować się sześć wieków później. Nie był jednak znany mieszkańcom niektórych regionów aż do czasów II wojny światowej. Niegdyś, aby zawartość koszyczka mogła zostać poświęcona, było trzeba wysłać po księdza powóz. Dzisiaj udajemy się w tym celu do kościoła, stawiamy koszyczki na specjalnie przygotowanym stole lub na stopniach ołtarza i, trwając w modlitwie, oczekujemy na poświęcenie pokarmów, po którym udajemy się na krótką adorację Grobu Pańskiego. Poświęcone pokarmy jemy zwykle dopiero następnego dnia, w niedzielę wielkanocną.

Co włożyć do koszyczka?

Każdego roku w okresie okołowielkanocnym wielu z nas boryka się z podobnym problemem: co włożyć do koszyczka?

Pokarmy, które święci kapłan, wyszczególnione są w specjalnie przygotowanym na tę okazję tekście błogosławieństwa pokarmów. Obejmuje on „chleb i wszelkie świąteczne pieczywo”, „mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego” oraz „jajka, znak nowego życia”.

Dodatkowo do koszyczka wielkanocnego można włożyć baranka z masła, ciasta lub cukru – powinien mieć dodaną chorągiewkę,

