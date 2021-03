Owsianka to moc zdrowia! Wypróbuj najlepsze przepisy na to wyjątkowe danie

Ale najpierw wyjaśnijmy sobie, dlaczego owsianka jest tak dobrym wyborem na śniadanie… i nie tylko.

Zdrowotne właściwości owsianki

Płatki owsiane będące podstawą owsianki są doskonałym źródłem witamin, minerałów, błonnika i przeciwutleniaczy. Pół szklanki (około 80 gramów) suchych płatków owsianych (nie górskich!) zawiera aż 13 gramów białka i 8 gramów błonnika.

Płatki owsiane zawierają również (w procentach zalecanego dziennego spożycia):

Mangan: 191%

Fosfor: 41%

Magnez: 34%

Miedź: 24%

Żelazo: 20%

Cynk: 20%

Kwas foliowy: 11%

Witamina B1 (tiamina): 39%

Witamina B5 (kwas pantotenowy): 10%.

Naukowe źródła informują, że ziarno owsa, z którego powstają nasze płatki owsiane (z których z kolei później powstaje pyszna owsianka) zapewnia nam szereg korzyści zdrowotnych, w tym:

pomoc w utracie wagi

obniżenie poziomu cukru we krwi

zmniejszenie ryzyka chorób serca.

Owies (a dokładniej płatki owsiane w odmianie koloidalnej) znany jest również z miejscowego leczenia objawów różnych chorób skóry, takich jak egzema.

Mimo tych wszystkich pozytywnych aspektów owsianki nie każdy z nas jest jej fanem. Jak zatem przyrządzić owsiankę, aby była nie tylko zdrowa, ale również smaczna?

7 wyjątkowych przepisów na owsiankę

Poniżej prezentujemy przepisy na owsiankę, których efekt sprawi przyjemność nawet tym najbardziej wybrednym smakoszom.

Owsianka z bananem, marakują, mango i wiórkami kokosa



Składniki:



1/2 szklanki płatków owsianych1/2 szklanki mleka kokosowego1/2 szklanki wody1 łyżka masła kokosowego1 łyżeczka proszku maca1 łyżka syropu klonowego.

Połącz wszystkie składniki w rondlu z nieprzywierającą powierzchnią i gotuj do uzyskania kremowej konsystencji. Przełóż do miski i połóż na górę paskami: plasterki bananów, kawałki marakui, mango oraz wiórki kokosa.



Owsianka z imbirem i mielonym siemieniem lnianym

Składniki:





1/2 szklanki płatków owsianych1 łyżka mielonego siemienia lnianego1/2 łyżeczki cynamonu1/4 łyżeczki mielonego imbiruszczypta soli1 szklanka mleka migdałowego1 banan pokrojony w plasterki.

Połącz wszystkie składniki w rondelku i gotuj na wolnym ogniu. Mieszaj, aż zgęstnieje (około 3 minuty), a następnie zdejmij z kuchenki i przełóż do miski. Podawaj z owocami według uznania.



Owsianka z cynamonem, figami, masłem migdałowym i orzechami



Składniki:



1/2 szklanki płatków owsianychszczypta cynamonu1 łyżka masła migdałowego2 figi pokrojone w plasterkiszczypta soli1 szklanka mleka migdałowegogarść ulubionych orzechów.

Umieść składniki w rondelku i gotuj na wolnym ogniu. Mieszaj, aż mieszanina zgęstnieje. Zdejmij z ognia i podawaj.



Owsianka z jajkiem, jarmużem i pieczarkami portobello

Składniki:





1/2 pieczarki portobello pokrojonej w plasterki2 szklanki posiekanego jarmużu1 łyżka sosu sojowego1 szklanka płatków owsianych2 i 1/4 szklanki wody (lub bulionu warzywnego czy drobiowego)1/2 łyżeczki soli.

Gotuj owsiankę (płatki, woda/bulion i sól) na małym ogniu do miękkości, mieszaj w międzyczasie.

Na małej patelni umieść trochę oliwy z oliwek. Podsmażaj grzyby przez 3-5 minut, aż zmiękną, a następnie dodaj jarmuż i sos sojowy. Kontynuuj gotowanie, aż wszystko zmięknie.

Podawaj owsiankę w miseczce z „sosem" z jarmużu i przepołowionym jajkiem na miękko.

