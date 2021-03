Przygotowanie śniadania nie musi zająć ci całego poranka. Sprawdź te smaczne dania i zaoszczędź czas

Śniadanie a zabiegane poranki

Kluczem do znalezienia idealnego śniadania jest coś, na co możesz z łatwością podchodzić każdego poranka. Na przykład granola, którą możesz z powodzeniem wykonać sam, jest klasycznym przykładem takiego śniadania. Można ją układać warstwami w misce z owocami i jogurtem, a w następnych dniach zmodyfikować przepis i namaczać płatki przez noc w ulubionym mleku roślinnym z odrobiną miodu i gorzkiej czekolady. To samo można powiedzieć o frittacie: jednego dnia spożyj ją z dużym dodatkiem szpinaku, a następnego z pełnoziarnistą grzanką. Wkrótce przekonasz się, że pomysły na śniadanie nie muszą być trudne!

Jeśli nie chcesz przygotowywać śniadania rano, przygotowanie go na noc przed pracowitym porankiem może być ogromnym dobrodziejstwem. Przykładem mogą być święta i inne specjalne okazje, podczas których każda dodatkowa minuta poświęcona na przygotowanie posiłku może być problematyczna – a te minuty w sumie złożą się w czas, który mógłby być przeznaczony dla rodziny. Jednak niezależnie od tego, czy szukasz czegoś, co możesz szybko podgrzać, czy też chcesz skrócić całkowity czas przygotowania, poniższe pomysły na śniadanie są idealne na każdą okazję.

Pomysły na proste śniadania

Błyskawiczna owsianka z żurawiną i pekanami



Składniki:



1/4 szkl. błyskawicznych płatków owsianych1 łyżka suszonej żurawiny1 łyżka posiekanych prażonych orzechów pekan1/2 łyżeczki brązowego cukruszczypta cynamonutarta skórka pomarańczowasól.

Sposób przygotowania:

W misce ułóż płatki owsiane, suszoną żurawinę i posiekane prażone orzechy pekan, dodaj brązowy cukier i szczyptę mielonego cynamonu, startą skórkę pomarańczową i szczyptę soli.

Dodaj 1/2 do 3/4 szklanki wrzącej wody. Odstaw na 1 min. Wymieszaj i zjedz.



Szpinakowe muffinki



Składniki:



6 dużych jajek1/2 szkl. mleka3/4 szkl. miękkiego sera koziego (pokruszonego)trzy garście młodego szpinaku1/2 szkl. pieczonej papryki, pokrojonej w kostkękilka plastrów prosciutto.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Spryskaj formę na muffinki nieprzywierającym sprayem do gotowania.

W dużej misce ubij jajka, mleko, 1/4 łyżeczki soli i 1/8 łyżeczki czarnego pieprzu. Dodać ser, szpinak i pieczoną czerwoną paprykę.

Podziel ciasto między foremki do muffinów, posyp szynką prosciutto i piecz 20 do 25 minut.

Ostudź przez 5 minut, następnie wyjmij z foremek. Podawaj na ciepło.



Jagodowe babeczki z komosy ryżowej

Składniki:





3/4 szkl. mąki plus trochę do posypania1 szkl. mąki migdałowej1/4 szkl. komosy ryżowej białej (surowej)1 łyżeczka proszku do pieczenia1 łyżeczka mielonego cynamonu1/2 łyżeczki mielonego imbiru1/2 łyżeczki proszku do pieczenia1/2 łyżeczki soli2 ubite duże jajka1 szkl. jogurtu1/4 szkl. mleka1/3 szkl. miodu maliny.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 st. Celsjusza. Natłuść formę na muffinki i posyp mąką.

W dużej misce wymieszaj mąkę, komosę ryżową, proszek do pieczenia, cynamon, imbir, sodę i sól.

W średniej misce wymieszaj jajka, jogurt, mleko i miód. Mieszankę jajeczną wymieszaj z mąką do połączenia, a następnie dodaj maliny.

Podziel ciasto na foremki do muffinów i piecz, aż wykałaczka włożona w środek babeczek wyjdzie czysta, od 15 do 20 minut.



Kanapka jajeczno-serowa



Składniki:



4 duże jajkasól i pieprz1 łyżka oliwy z oliwekgarść bardzo ostrego sera cheddar, grubo startego4 bułeczki2 szkl. młodego szpinaku4 cienkie plastry szynki (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W misce ubij jajka z 1 łyżką wody i 1/4 łyżeczki soli i pieprzu. Rozgrzej olej na dużej patelni z nieprzywierającą powłoką na średnim ogniu.

Dodaj jajka i smaż, mieszając co kilka sekund, do uzyskania odpowiedniego stopnia wypieczenia: 2-3 minuty dla średnio miękkich jaj.

Nałóż łyżkę na dolną połowę każdej bułeczki i uzupełnij serem, szpinakiem i szynką. Nakryj wierzchnią częścią.



Sernikowa nocna owsianka malinowa



Składniki:



2 łyżki miękkiego serka śmietankowego o obniżonej zawartości tłuszczu1/4 szklanki greckiego jogurtu waniliowego 0% tłuszczu2 łyżki miodu1/2 szklanki świeżych malin1 szklanka płatków owsianych1 szklanka niesłodzonego mleka migdałowego1/4 łyżeczki ekstraktu waniliowegoSkórka z 1/2 cytryny1/8 łyżeczki soli morskiej.

Sposób przygotowania:

W małej misce ubij serek, jogurt i miód, aż dobrze się połączą. Dodaj maliny i delikatnie rozgnieć widelcem.

Przełóż do słoika i dodaj płatki owsiane, mleko, wanilię, cytrynę i sól morską. Dobrze wymieszaj. Przykryj i wstaw do lodówki na noc lub przynajmniej 5-6 godzin. Posyp malinami do smaku i dla ozdoby.

