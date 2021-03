Masz dość mazurka i sernika? Wypróbuj w Wielkanoc to oryginalne ciasto Genoise z czekoladą

To ciasto jest marzeniem miłośnika czekolady. Lekkie, czekoladowe ciasto Genoise – zwane także Genovese lub ciastem genueńskim – z musem na bazie gorzkiej czekolady i słodkim kremem chantilly. To niezawodne ciasto czekoladowe, które jest dobre o każdej porze roku, a zwłaszcza w czasie Wielkanocy.

Ciasto Genoise dobrze nadaje się do stworzenia podstawy tortu. Ma lekką konsystencję i ciekawą strukturę. Polewa z musu czekoladowego nie jest zbyt słodka ani intensywna, dlatego to ciasto jest tak dobre. Gorzka czekolada – ale nie 90-procentowa, 60-70 wystarczy – nie obciąży ciasta, ale nada mu dekadenckiego charakteru.

Jak przygotować ciasto Genoise?

Do ciasta przygotuj następujące składniki

55 g stopionego masła, ale nie gorącego, plus dodatkowa porcja do natłuszczenia puszki

100 g mąki pszennej

25 g gorzkiego kakao

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

4 jajka

125 g cukru

1/2 łyżeczki czystego ekstraktu waniliowego.

Do kremu chantilly

250 ml śmietanki kremówki

2 łyżki przesianego przez sitko cukru pudru

1/2 łyżeczki czystego ekstraktu waniliowego.

Do musu czekoladowego

285 g ciemnej czekolady (60-70% masy kakaowej)

170 g masła

6 dużych jaj (rozdzielone na żółtko i białko)

1 łyżeczka czystego ekstraktu waniliowego.

Do czekoladowych sprężynek przygotuj 175 g ciemnej czekolady.

Sposób przygotowania

Aby zrobić czekoladowe sprężynki, rozpuść czekoladę w żaroodpornej misce ustawionej nad garnkiem z gorącą wodą. Rozłóż stopioną czekoladę równą cienką warstwą z tyłu nieskazitelnie czystej blachy do pieczenia lub na marmurowej płycie. Po związaniu czekolady użyj skrobaczki, aby zeskrobać czekoladę z powierzchni, formując ją w ten sposób w sprężynki. Jeśli kąt między powierzchnią a skrobaczką jest szeroki, sprężynki będą duże.

Jeśli czekolada stwardnieje za bardzo, nie utworzy sprężynek, a zamiast tego rozpadnie się na małe kawałki. Jeśli tak się stanie, po prostu ponownie rozpuść czekoladę i zacznij od nowa.

Aby uzyskać genoise, rozgrzej piekarnik do temperatury 160 °C. Posmaruj wnętrze okrągłej formy o średnicy 23 cm odrobiną roztopionego masła i wyłóż spód starannie dopasowanym krążkiem z nieprzywierającego papieru do pieczenia.

Mąkę, kakao, proszek do pieczenia i sól przesiej razem i odstaw na bok.

Umieść jajka w misce i zacznij miksować ze średnią prędkością. Stopniowo dodawaj cały cukier, a następnie zwiększaj prędkość do maksimum. Mieszanka jest gotowa, gdy potroi swoją objętość. Potrwa to około 10 minut.

Ponownie przesiej suche składniki do musu jajecznego w 3 porcjach, delikatnie przekładając mieszankę gumową szpatułką pomiędzy kolejnymi dodawanymi partiami. Gdy wszystko się połączy, dodaj roztopione masło, a następnie ekstrakt waniliowy i wymieszaj delikatnie, ale szybko. Wlej ciasto do przygotowanej formy i piecz przez 25 minut lub do momentu, aż ciasto odskoczy po lekkim naciśnięciu na wierzch. Wyjmij z piekarnika i ostudź na kratce.

W międzyczasie przygotuj krem chantilly. Ubij śmietanę, a następnie dodaj cukier puder i ekstrakt waniliowy. Wstaw do lodówki.

Następnie przygotuj mus czekoladowy. Czekoladę rozpuść w żaroodpornej misce zawieszonej nad garnkiem z gorącą wodą na małym ogniu. Po stopieniu zdejmij z ognia, dodaj miękkie masło i mieszaj do uzyskania gładkości. Dodać żółtka i ekstrakt waniliowy. W tym momencie mieszanina czekolady powinna być błyszcząca i po prostu ciepła w dotyku. Ubij białka. Dodaj trzema porcjami białka do masy czekoladowej i mieszaj. Mus czekoladowy powinien być lśniący i lekki.

Odłóż mus na bok – po ułożeniu lekko zesztywnieje do konsystencji idealnej do obłożenia ciasta.

Aby złożyć ciasto, podziel schłodzone ciasto genoise na 3 równe warstwy. Ułóż dolną warstwę na talerzu do serwowania i posmaruj jedną trzecią musu czekoladowego. Ułóż drugą warstwę genoise na musie i posmaruj ją kremem chantilly. Ułóż ostatnią warstwę ciasta na górze i rozprowadź pozostały mus czekoladowy na wierzchu i po bokach ciasta. Udekoruj sprężynkami czekoladowymi i lekko posyp cukrem pudrem.

