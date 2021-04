To smoothie z masłem orzechowym nie tylko świetnie smakuje, ale poprawia zdrowie twojego mózgu. Zobacz, jak je zrobić

Amerykański psychiatra dr Drew Ramsey pracuje z pacjentami cierpiącymi na depresję lub stany lękowe. Zadaje im wiele pytań związanych z tym, co dzieje się w ich życiu. Ale często zadaje też nieco bardziej nieoczekiwane pytanie: „co jesz?”

Jedzenie a zdrowie

Badania wielokrotnie wykazały, że to, co jesz, ma bezpośredni wpływ na to, jak się czujesz pod względem emocjonalnym i właśnie z tego powodu dr Ramsey pracuje z pacjentami nad przygotowaniem posiłków eliminujących depresję i niepokój. Chociaż nadal ważne jest, aby znajdować faktyczne źródło problemów, jedzenie z pewnością jest ważne w całym procesie zdrowienia.

Dr Ramsey twierdzi, że kiedy w twojej diecie jest pełno pokarmów odżywiających mózg, jest to nie tylko korzystne jeżeli chodzi o poprawę nastroju, ale także jest to dobre dla mózgu jako całości. Odpowiednie jedzenie pomaga zapobiegać mgle mózgowej i pogorszeniu funkcji poznawczych w dłuższej perspektywie. Posiłki pobudzające pracę mózgu są ogólnie wielozadaniowe.

W dni, kiedy problemy naprawdę dają w kość, samo wstanie z łóżka może być trudne – nie mówiąc już o gotowaniu czegokolwiek. Na szczęście przygotowanie poprawiającego nastrój posiłku lub przekąski to prosta sprawa. Jedną z takich przekąsek jest pyszne smoothie z masłem orzechowym.

Doskonałe smoothie, które korzystnie wpływa na mózg

Dr Ramsey mówi, że każdy składnik tego smoothie działa korzystnie na mózg. Pierwszy składnik to proszek kakaowy.

– Kakao zawiera magnez, żelazo i przeciwutleniacze, a są to składniki korzystne dla mózgu – mówi dr Ramsey. Ponadto niski poziom magnezu w organizmie wiąże się z uczuciem przygnębienia, dlatego też ważne jest, aby uzyskać odpowiednią ilość tego pierwiastka istotnego również dla zachowania dobrej pamięci i funkcji poznawczych.

To smoothie składa się również z masła orzechowego, a także orzechów brazylijskich, które według dr Ramseya są korzystne dla mózgu, ponieważ są dobrym źródłem zdrowych tłuszczów. – Orzechy brazylijskie są również jednym z najlepszych źródeł selenu – mówi dr Ramsey. – Selen pomaga zarówno w poprawie funkcji poznawczych, jak i zmniejszaniu lęku.

Być może już słyszałeś, że zdrowe jelita są bezpośrednio związane z poczuciem szczęścia. Połączenie mózg-jelita to naprawdę istotny element pracy naszego ciała. I właśnie dlatego kefir jest podstawą tego napoju. – Kefir zawiera trzy razy więcej probiotyków niż jogurt – mówi dr Ramsey. Poza tym kefir nie jest zbyt gęsty, co ułatwia popijanie smoothie, stanowi za to dobre źródło białka. Koktajl zawiera również wystarczającą ilość makroskładników odżywczych, więc nie trzeba dodawać już proszku białkowego.

Ostatnie dwa kluczowe składniki tego wzmacniającego mózg smoothie to szpinak i banan. Podobnie jak kefir, są dobre dla jelit, ponieważ są pełne błonnika. Potas w bananie wspiera również układ nerwowy, pomagając komórkom mózgowym komunikować się ze sobą.

Przepis na czekoladowe smoothie z masłem orzechowym

Wypróbuj i przekonaj się sam!

Składniki

3/4 szklanki zwykłego, pełnotłustego kefiru

1/4 szklanki wody

1 szklanka świeżego szpinaku

1 zamrożony banan pokrojony na kawałki

2 łyżki gorzkiego kakao w proszku

2 łyżki masła orzechowego

2 orzechy brazylijskie.

Sposób przygotowania

Do kielicha blendera dodaj kefir, wodę, szpinak, banan, kakao w proszku, masło orzechowe i orzechy brazylijskie.

Blenduj przez 30 do 45 sekund, aż wszystkie składniki zostaną połączone.

Wlej do szklanki i natychmiast podawaj.

Smacznego!

