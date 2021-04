Czym wyczyścić brudną płytę kuchenną?

Płyta kuchenna rudzi się tłuszczem, przypalonym osadem i resztkami żywności. Sztuczka polega na tym, by nie dopuścić do przepalenia się brudu. Nawet lekkie rozpryski, które ledwo widać, gromadzą się z czasem i stają się trudniejsze do usunięcia. Dlatego ważne jest, aby wytrzeć ją po każdym użyciu.

Jak czyścić płytę gazową?

Rozlane płyny wystarczy przetrzeć wilgotną gąbką lub szmatką. W sklepach dostępnych jest wiele sprayów typowo do czyszczenia płyty grzewczej, które doskonale poradzą sobie z plamami. Te mocniejsze wersje ułatwiają zmycie zaschniętego tłuszczu, jeśli zostawi się płyn na kilka minut na płycie. Jeśli nie masz takiego specyfiku, spróbuj użyć sody oczyszczonej wymieszanej z wodą.

Jeśli na płycie pojawił się uporczywy osad, który nie może zejść przy użyciu płynu, eksperci radzą zeskrobanie go twardym narzędziem. Jednak trzeba robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić płyty. Wbrew pozorom szkło na płytach grzewczych jest trwałe i przetrwa tego typu zabieg.

Bardzo ważne jest, aby całkowicie usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego, w przeciwnym razie mogą się one przypalać i przypalać, a co gorsza, zakłócać działanie płyty kuchennej.

