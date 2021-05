Nie jesz mięsa? Zobacz, jak zrobić grillowane halloumi

Wegetariański grill może wydawać się dla niektórych problemem – w końcu co grillować, jeśli goście nie jedzą kiełbasek ani skrzydełek? Jednak istnieje wiele wegetariańskich produktów, które świetnie nadają się na grilla. Jedną z propozycji jest halloumi – bardzo popularny ostatnimi czasy ser.

Czym jest ser halloumi?

Haloumi, wytwarzany z mieszanki mleka krowiego, koziego i owczego, to półmiękki ser podobny do fety o sprężystej konsystencji i solankowym smaku. Tym, co wyróżnia haloumi, jest jego wyjątkowa zdolność do odporności na rozpadanie się w wysokich temperaturach. Po smażeniu lub grillowaniu twardy ser uzyskuje chrupiącą skórkę i ciepły, miękki, lepki środek.

Jak grillować ser halloumi?

Pokrój ser na grubsze, ok. 2-centymetrowe plastry. Nie musisz nawet wcześniej skrapiać go olejem. Wystarczy około 20 sekund na rozpalonym grillu, aby ser był lekko zwęglony i miał złocistobrązowe paski. Grilluj go ok. 3 minuty z każdej strony, aby uzyskać najlepszy efekt.

Halloumi najlepiej łączyć z grillowanymi warzywami, aby uzyskać rześki, świeży smak. Warzywa takie jak cukinia czy brokuły będą świetnie kontrastować z bogatym i kremowym serem. Możesz także zrobić kolorowe szaszłyki lub pokroić go do pieczywa lub sałatki. Możliwości są nieograniczone – pamiętaj więc, by tego lata zgrillować trochę halloumi!

Czytaj też:

Nietypowe produkty, które nadają się na grilla