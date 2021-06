Dzieci, które jedzą więcej wysoko przetworzonej żywności, szybciej przybierają na wadze

Liczba dzieci z nadwagą i otyłością systematycznie rośnie. Z raportu WHO z 2017 roku można dowiedzieć się, że w ciągu ostatnich 40 lat liczba dzieci i młodzieży otyłych zwiększyła się z 11 mln do 120 mln, czyli aż 11 razy! Niestety, także wiele polskich dzieci ma nadwagę lub otyłość – według Instytutu Żywności i Żywienia w 2016 roku w Polsce było ich 25 proc., a w 2025 roku może być ich już 30 proc.

Co przyczynia się do nadwagi dziecka? Oczywiście brak ruchu, którego w pandemii było „jak na lekarstwo”. Do otyłości prowadzi także nieodpowiednia dieta, w której królują słodkie desery, słone przekąski, smażone na głębokim tłuszczu potrawy czy napoje gazowane. Teraz eksperci wykazali, że prawdziwym zagrożeniem jest żywność wysoko przetworzona – to przez nią dzieci tyją w zastraszającym tempie.

Żywność wysoko przetworzona w diecie dziecka

Mianem wysoko przetworzonej żywności określa się produkty, do których produkcji wykorzystuje się ogromne ilości cukrów, tłuszczów (zazwyczaj uwodornionych) i soli. Często bywają one w formie instant, do szybkiego przygotowania z proszku. Ale nie tylko: zaliczyć tu możemy wszystkie produkty typu fast food, niektóre gotowe dania, słodycze typu żelki, mrożoną pizzę, słodkie pieczywo.

„Przemysłowe przetwarzanie modyfikuje żywność, aby zmienić jej konsystencję, smak, kolor i okres przydatności do spożycia. Stosuje mechaniczne lub chemiczne zmiany, aby uczynić ją smaczniejszą, tańszą i wygodniejszą. Żywność ultraprzetworzona jest zwykle bardziej energetyczna i uboższa pod względem odżywczym” – zauważa serwis CNN Helath.

Badania nad dietą dziecka

Naukowcy obserwowali grupę 9 000 dzieci od 7 do 24 lat, które prowadziły dzienniki żywieniowe. Dzieci zostały podzielone na pięć grup w zależności od tego, ile jadały wysoko przetworzonej żywności. W najniższej grupie żywność wysoko przetworzona stanowiła jedną piątą ich całej diety, podczas gdy w najwyższej grupie stanowiły ponad dwie trzecie.

Naukowcy odkryli średnio, że dzieci z grup, które spożywały więcej wysoce przetworzonej żywności, w miarę dorastania odnotowały szybszy wzrost BMI, masy ciała, obwodu talii i tkanki tłuszczowej.

Wyniki są szokujące

Osoby z grupy największego spożycia wysoko przetworzonej żywności miały średnio wyższy poziom BMI o 1,2 kg na metr wzrostu, wyższy poziom tkanki tłuszczowej o 1,5%, wagę o 3,7 kg i zwiększony obwód talii o 3,1 cm.

„Wyniki tego badania nie są zaskakujące: dzieci, które spożywają dużo wysoko przetworzonej żywności, najprawdopodobniej będą miały gorsze zdrowie i będą bardziej otyłe niż ich rówieśnicy – apelują badacze ze Science Media Center w Londynie.

Zdaniem naukowców potrzebne są teraz bardziej radykalne środki, aby zmniejszyć narażenie dzieci i spożycie wysoce przetworzonej żywności. Eliminacja z ich diety słodyczy, chipsów, napojów gazowanych czy zupek w proszku wydaje się pierwszym krokiem, który powinni poczynić rodzice, aby zadbać o zdrowie i ich prawidłowy rozwój.

