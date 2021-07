Ile cukru jest w piankach marshmallows? To prawdziwa bomba kaloryczna

Pianki marshmallows to niezwykle popularny przysmak w całej Europie. Wykorzystuje się je do gorącej czekolady, kawy, ciast, a także osobno jako przekąskę. Niestety za cenę tej przyjemności trzeba „zapłacić” – olbrzymią ilością cukru, który ląduje w naszym żołądku.

Pianki marshmallows – kaloryczność

Jak podaje serwis Healthy Eating, jedna klasyczna pianka ma 4 gramy cukru, co odpowiada około 1 łyżeczce cukru. Cztery pianki są uważane za porcję, co oznacza 16 gramów cukru (4 łyżeczki). Według American Heart Association kobiety powinny ograniczyć dzienne spożycie cukru do 100 kalorii, a mężczyźni do 150 kalorii. To odpowiednio 25 i 36 gramów, czyli 6 do 9 łyżeczek.

Jako żywność wykonana prawie w całości z cukru, pianki marshmallow nie dostarczają żadnych wartości odżywczych, a jedynie kalorie. Ponieważ składają się z różnych rodzajów cukru (zazwyczaj sacharozy i syropu kukurydzianego), większość kalorii w piankach pochodzi z węglowodanów.

Czym grozi nadmiar cukru?

Spożywanie zbyt dużej ilości kalorii prowadzi do przyrostu masy ciała i złego stanu zdrowia. Wysokie spożycie słodyczy może również zwiększyć poziom trójglicerydów, co naraża na ryzyko chorób serca i ubytków. Jeśli masz trudności z kontrolowaniem spożycia cukru, pokonaj chęć na słodycze wybierając słodkie owoce z naturalnym cukrem. Nadmiar cukru może powodować otyłość, cukrzycę II, próchnicę zębów, raka, stany zapalne i wiele innych dolegliwości.

Czytaj też:

10 pokarmów, które pomagają regulować poziom cukru we krwi