Ryż biały – zdrowy czy szkodliwy? Dodaje energii, ale też tuczy

Ryż to jedno z najpopularniejszych zbóż na świecie. Uprawia się go od co najmniej 5 tysięcy lat i obok pszenicy stanowi jeden z podstawowych składników diety ludzi na świecie. Dla Azjatów jest on tak samo istotny jak dla Europejczyków chleb i produkty zbożowe.

Ziarna ryżu są sycące i na długo zaspokajają uczucie głodu, dlatego w krajach Południowej i Wschodniej Azji stanowią podstawę diety. Oprócz tego jednak nie zawierają zbyt wielu wartości odżywczych, więc jeśli chcemy by ryż nam służył, a nie szkodził, warto jeść go z umiarem i łączyć z warzywami.

Wartości odżywcze

Ryż biały zawiera:

witaminy z grupy B

witaminę E

potas

fosfor

wapń

magnez

cynk

kwas foliowy



Rodzaje

Ryż biały jest tani i łatwo dostępny. W sklepach spożywczych znajdziemy jego różne rodzaje, m.in. krótkoziarnisty, średnioziarnisty, długoziarnisty, jaśminowy, basmati. Różnią się od siebie długością ziaren, smakiem oraz wykorzystaniem.

Prawdziwi koneserzy ryżu uważają, że najlepiej smakuje ryż kupowany na wagę, a nie pakowany w saszetkach. Niezależnie od tego, jaki ryż kupimy, warto gotować go bez saszetki, ponieważ tak jest zdrowiej.

Właściwości zdrowotne

Ryż biały jest bogaty w węglowodany, dlatego doskonale syci i zaspokaja uczucie głodu. Oprócz tego dodaje energii, dlatego warto jeść go na śniadanie (np. na mleku lub z owocami), by dobrze zacząć dzień albo do obiadu, np. do ryb.

Zawiera również błonnik, ale jest go o wiele mniej niż w przypadku ryżu brązowego czy czarnego. Dzięki temu nie wspomaga tak mocno trawienia i nie usprawnia pracy jelit tak mocno jak inne odmiany.

Zboże na problemy trawienne

Ryż biały jest łagodny dla żołądka i układu trawiennego, dlatego można go już włączać do diety niemowląt. Kleik ryżowy podaje się od 4. miesiąca życia, gdy układ trawienny maluszków jest jeszcze niedojrzały i może źle reagować na drażniące pokarmy.

Kleik ryżowy albo marchwianka z ryżu białego i marchewki sprawdzają się także w przypadku biegunek i zatruć pokarmowych. Pomagają uspokoić żołądek, zatrzymać biegunkę. Są lekkostrawne i wspomagają powrót do zdrowia.

Ziarna a ryzyko otyłości

Ryż biały jest wysokokaloryczny (338 kalorii w 100 gramach) i zawiera dużo cukrów prostych, dlatego często spożywany może być tuczący. Po zjedzeniu ryżu szybko rośnie poziom cukru we krwi, a następnie równie szybko opada, co może sprzyjać problemom w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Z tego względu warto ograniczać go w diecie i uzupełniać innymi odmianami ryżu (np. pełnoziarnistym czy czarnym), które zawierają mniej kalorii i mocniej usprawniają perystaltykę jelit.

Mają także więcej błonnika, który sprzyja utrzymaniu równowagi w mikroflorze jelitowej i zapobiega chorobom układu trawiennego. Pomaga także zredukować niechciane dodatkowe kilogramy.

Do czego wykorzystać ryż?

Z białego ryżu można przygotować deser na mleku z dodatkiem pieczonych lub tartych jabłek z cynamonem. Oprócz tego sprawdzi się jako dodatek do jogurtów, koktajli mlecznych, a także dań obiadowych. Świetnie smakuje z warzywami, rybą czy mieszankami warzyw wschodnich. Dobrze odnajduje się także w zupie pomidorowej.

Jak gotować?

Aby biały ryż nie stracił tak dużej ilości wartości odżywczych, warto go nie rozgotowywać. W tym celu dobrze jest wrzucić ziarna do osolonej, wrzącej wody i gotować około 15 minut.

Warto wiedzieć, że dobrze na układ trawienny wpływa również woda ryżowa, która pomaga ukoić żołądek i problemy trawienne. Nie należy jej więc wylewać po ugotowaniu ryżu, ale wypić albo przelać w butelkę i spożyć w ciągu najbliższych 2 dni.

Czytaj też:

Czy pszenica jest szkodliwa? Fakty żywieniowe na temat pszenicy