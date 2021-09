Sos sojowy zmniejsza reakcje alergiczne? 5 faktów o sosie sojowym

Sos sojowy to przyprawa, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie dań kuchni azjatyckiej, np. sushi. Jest bardzo aromatyczny, ma charakterystyczny słonawy smak i nadaje potrawom wyrazistości. Ale czy rzeczywiście jest taki zdrowy jak się uważa? Poznajcie 5 faktów o sosie sojowym, które mogą zaskoczyć.

Czym jest sos sojowy?

Sos sojowy to prosty sos, który powstaje z trzech składników. Należą do nich: woda, soja oraz ziarna zbóż. Żeby jednak miał klasyczny smak, musi zostać przygotowany w odpowiedni sposób. Wbrew pozorom sos sosowi nierówny! I tak jak sosy sojowe mogą różnić się smakiem, tak mogą mieć również różne wartości odżywcze.

Wartości odżywcze

Co zawiera sos sojowy? Okazuje się, że całkiem sporo dobrych składników:

witaminy z grupy B



błonnik

potas

cukry

wapń

sód

żelazo

tłuszcze

Właściwości

Dobrej jakości sos sojowy wykazuje wiele cennych właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim wzmacnia mikroflorę jelitową, uzupełniając ją o składniki, które poprawiają odporność jelit. Zwiększa również wydzielanie soków żołądkowych i wzmacnia trawienie.

Oprócz tego wskazuje się na jego właściwości łagodzące reakcje alergiczne i stymulujące do pracy układ odpornościowy.

Dlaczego sos sosowi nierówny?

Sos sojowy cieszy się dużą popularnością, dlatego znajdziemy go w wielu sklepach spożywczych. Dobrze jest jednak zwracać uwagę na skład produktu i wybierać te sosy, które mają krótką listę składników. Im więcej wzmacniaczy smaku, konserwantów i dodatków, tym mniej wartości odżywczych zawiera produkt.

W niektórych sosach sojowych znajdują się nawet substancje, które wykazują działanie rakotwórcze. Z tego względu warto kupować produkty w sprawdzonych sklepach, np. ekologicznych i zawsze dokładnie analizować skład.

5 faktów o przyprawie

Pomimo tych ostrzeżeń, dobrze jest włączyć sos sojowy do diety, ponieważ w jego składzie znajdują się mikroelementy i witaminy, które korzystnie działają na organizm. Dlaczego sos może mieć pozytywny wpływ na zdrowie?

Sos sojowy na alergie

Osoby, które są uczulone na soję, najczęściej mogą mieć reakcje skórne lub żołądkowo-jelitowe. Sos sojowy natomiast zawiera sfermentowaną soję, która nie powinna wywoływać reakcji alergicznych. Z badań wynika, że spożywanie 60 ml sosu dziennie może zmniejszać alergie. Osoby uczulone powinny podchodzić do produktu ostrożnie. Zaleca się wykonanie próby uczuleniowej i sprawdzenie, czy sos nie wywoła reakcji niepożądanej.

Zamiast soli

Sos sojowy jest słony, dlatego może świetnie zastąpić sól w diecie. Wystarczy do mięsa dodać kilka kropli tej przyprawy, by zyskało ono na wyrazistości. To świetna metoda, by zmniejszyć ilość soli w diecie lub w ogóle ją wykluczyć. Przypominamy, że nadmiar soli może powodować zaburzenia pracy serca, a także nadciśnienie tętnicze.

Źródło białka w diecie

Soja jest doskonałym źródłem białka i znakomicie zastępuje w diecie mięso. Można z niej przygotować wiele potraw (np. kotlety), które sycą i dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Sos sojowy również zawiera białko oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, uzupełnia więc dietę o cenne składniki odżywcze.

Wpływ na pracę mózgu

Sos sojowy zawiera witaminy z grupy B, które nie tylko wpływają na stan skóry, włosów i paznokci, ale także na pracę mózgu. Usprawniają zdolność myślenia i kojarzenia faktów, wzmacniają pamięć i koncentrację. Dobrej jakości sos sojowy, dzięki zawartości magnezu i kwasów tłuszczowych, dobrze odżywia mózg!

Na... zgrabną sylwetkę

Sos sojowy zawiera także błonnik, który usprawnia perystaltykę jelit i przyspiesza przemianę materii. Dzięki temu sprzyja zachowaniu szczupłej sylwetki i zgubieniu dodatkowych kilogramów.

