Brukselka wzmacnia serce i obniża ciśnienie. Jak ją prawidłowo przyrządzić?

Brukselka to warzywo, które wielu z nas nie kojarzy się z niczym dobrym. Tymczasem jest pełne składników odżywczych i witamin, wywierając bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Brukselkę można polubić, jeśli wie się, jak ją prawidłowo przyrządzić. Jak to zrobić?

Czym jest brukselka?

Brukselka to warzywo, które jest skrzyżowaniem kapusty oraz jarmużu. Ma małe główki, dlatego często jest składnikiem mrożonych warzyw oraz zup warzywnych. Chętnie sięgają po nią mamy przygotowujące posiłki swoim dzieciom. Nie ma w tym niczego dziwnego, bo brukselka zawiera szereg składników, które wspomagają rozwój dziecka.

Wartości odżywcze

Brukselka zawiera:

witaminę C

witaminy z grupy B

niacynę

witaminę A

witaminę E

witaminę K

kwas foliowy

potas

żelazo

magnez



sód

wapń

fosfor

Właściwości zdrowotne

Ze względu na wysoką zawartość witaminy C brukselka świetnie wspomaga układ immunologiczny. Wzmacnia odporność, chroniąc przed infekcjami oraz chorobami, dlatego jest tak chętnie włączana przez mamy do diety dzieci.

Oprócz tego zawiera dużo potasu (317 mg w 100 g), dlatego jest polecana osobom chorującym na serce lub tym, które chcą je wzmocnić. Chroni przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą czy wysokim poziomem cholesterolu.

Wpływa na prawidłowy rozwój dziecka

Brukselka zawiera dużo witamin i mikroelementów, dlatego umożliwia prawidłowy przebieg procesów zachodzących w organizmie. Działa kompleksowo, wzmacniając mózg (pamięć i koncentrację tak ważne w procesie rozwoju poznawczego), serca, układ odpornościowy oraz układ trawienny. Zawiera substancje, które są przeciwutleniaczami, dlatego pomagają oczyszczać organizm z chorobotwórczych bakterii i zapobiec rozwojowi groźnych chorób.

Chroni serce

Ze względu na wysoką zawartość potasu powinny po nią sięgnąć wszystkie osoby, które zmagają się z wysokim ciśnieniem, chorobą wieńcową lub innymi chorobami układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego. To bardzo zdrowe warzywo, które pomaga zachować prawidłowy ryt zatokowy serca, może stanowić profilaktykę arytmii czy tachykardii.

Działa antynowotworowo

Brukselkę uważa się za warzywo, które chroni przed rakiem. Ma bardzo dużo substancji przeciwutleniających (zawiera sulforafan), dlatego pomaga zwalczać wolne rodniki. Poleca się ją też osobom, którym udało się pokonać chorobę i wracają do zdrowia po wygranej walce z nowotworem.

Działa antybakteryjnie

Warzywo to poleca się również osobom, które cierpią na wrzody żołądka lub mają bakterię Helicobakter pylori, która zresztą przyczynia się do ich powstawania. Brukselka ma właściwości antybakteryjne, dlatego pomaga zwalczyć stany zapalne i przywrócić równowagę w błonie śluzowej żołądka.

Wspomaga płodność

Co ciekawe, brukselka pomaga uregulować zaburzoną gospodarkę hormonalną, dlatego poleca się ją kobietom, które mają problemy z zajściem w ciążę.

Jak przyrządzić brukselkę?

Brukselkę można spożywać w postaci surowej lub gotowanej. Najzdrowsza jest surowa, ponieważ obróbka termiczna niszczy część składników odżywczych. Jeśli już decydujemy się na to, by ją ugotować, róbmy to szybko, najwyżej kilka minut. Najlepiej gotować ją w parowarze lub w specjalnej nakładce do gotowania w garnku.

Co zrobić z warzywa?

Z brukselki można przygotować sałatki (np. z dodatkiem kasz), zupy, koktajle. Można ją również podawać z gotowanymi warzywami i ryżem, ziemniakami. Koktajle na bazie brukselki pomagają oczyścić organizm z toksyn oraz wspomagają proces odchudzania. Mogą po nie sięgnąć osoby, które chcą stracić na wadze.

