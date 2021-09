Guacamole – jedna z najzdrowszych past. Zaspokaja głód i chroni przed chorobami

Prosta, zielona pasta, która podbiła gusta milionów ludzi na całym świecie. I nic w tym dziwnego, bo nie dość, że jest pyszna, to jeszcze ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jak działa guacamole i dlaczego warto włączyć je do diety?

Czym jest guacamole?

Guacamole to pasta lub sos. Ma soczyście zielony kolor, stosunkowo prosty przepis i dostarcza wielu składników odżywczych. Można ją wykorzystać do kanapek, pieczywa, tortilli, naleśników, tostów, a nawet nachosów. Świetnie smakuje i może wzbogacić dietę o zdrowe kwasy tłuszczowe.

Skąd pochodzi?

Za odkrywców awokado uważa się Azteków, choć prawdopodobnie sos guacamole był znany już wcześniej mieszkańcom Ameryki Środkowej. Popularność zyskało dopiero w XX wieku, gdy zaczęto przyrządzać je w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd szybko przywędrowało do Europy i dziś jest już znane i cenione na całym świecie. Ta prosta pasta pozwala uzyskać wspaniały smak potraw i wspomóc kondycję zdrowotną.

Co zawiera guacamole?

W typowym przepisie guacamole znajdują się trzy składniki: awokado, sok z cytryny lub limonki oraz sól. Można jednak go wzbogacić o:

czerwoną cebulę

kolendrę

papryczki chilli

pomidory

Wartości odżywcze

Guacamole zawiera wiele wartości odżywczych. Znajdziemy w nim:

witaminy z grupy B

witaminę A

witaminę C

witaminę E

witaminę K

kwas foliowy

kwas pantotenowy

wapń

żelazo

fosfor

miedź

Właściwości zdrowotne

Wspomaga pracę serca i układu sercowo-naczyniowego, pomaga uregulować ciśnienie krwi, zapobiec nadciśnieniu tętniczemu i chorobom układu krążenia. Oprócz tego zawiera dużo witamin z grupy B, jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz sterole roślinne.

Awokado jako superfood

Awokado jest uważane za superfood, pokarm, który dostarcza cennych witamin, mikroelementów oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawiera witaminy A, C, E, K, kwas foliowy, kwas pantotenowy. Dostarcza również wapnia, żelaza, miedzi, potasu, fosforu i manganu.

Dodatkowo awokado jest bogatym źródłem fitosteroli roślinnych, które pomagają uregulować gospodarkę tłuszczową w organizmie, obniżając poziom cholesterolu całkowitego i wspomagając usuwanie z krwi szkodliwych frakcji cholesterolu.

Źródło antyoksydantów

Awokado zawiera dużo przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczyć wolne rodniki i zwiększyć barierę ochronną układu immunologicznego. To sprawia, że działają nie tylko antyoksydacyjnie, ale też przeciwnowotworowo, chroniąc organizm przed rozwojem groźnych chorób.

Wsparcie dla serca

Owoc ten zawiera dużo potasu oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które znakomicie wzmacniają pracę serca i układu krwionośnego. To sprawia, że chronią przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, a także pomagają utrzymać w ryzach gospodarkę tłuszczową. Przyczyniają się także do przyspieszenia metabolizmu i utrzymania prawidłowej wagi, a co za tym idzie, smukłej sylwetki.

Źródło kwasu foliowego

Awokado zawiera witaminy z grupy B oraz witaminę B9 znaną jako kwas foliowy. Jest on niezbędny dla kobiet planujących ciążę lub spodziewających się dziecka, ponieważ warunkuje prawidłowy rozwój płodu. Zapobiega powstaniu wady cewy nerwowej, do której dochodzi zwykle w pierwszych tygodniach ciąży.

Wspomaga trawienie

Dodatkowo guacamole zawiera sporo błonnika, który wspomaga trawienie i przyspiesza metabolizm. Dzięki temu zapobiega zaparciom oraz wzdęciom i przyczynia się do prawidłowej pracy jelit. Pomaga również zachować równowagę w mikroflorze jelitowej.

Czy awokado jest dla wszystkich?

Awokado ma łagodny smak i jest bardzo zdrowe, dlatego poleca się je już małym dzieciom. Guacamole może stanowić dla nich źródło zdrowych tłuszczy, witamin i składnikó odżywczych.

