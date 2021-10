5 owoców bogatych w błonnik. Które najlepiej wspomagają jelita?

Owoce bogate w błonnik pomagają zaspokoić głód, a jednocześnie wspierają pracę jelit. Usprawniają perystaltykę, zapobiegając wzdęciom i zaparciom. Dzięki temu, że są sycące z kolei zapobiegają podjadaniu między posiłkami. Jakie owoce mają najwięcej błonnika?

Czym jest błonnik?

Błonnik to substancja roślina, która usprawnia pracę jelit. Wchłania wodę, dzięki czemu na długo zaspokaja uczucie sytości, poprawia wydzielanie soków trawiennych, reguluje stężenie glukozy we krwi.

Sam w sobie nie dostarcza żadnych substancji odżywczych, ale jest niezbędny do tego, by układ pokarmowy pracował prawidłowo. Wpływa również na stan mikroflory jelitowej, wspomagając naturalną odporność jelit.

Źródła błonnika

Dobrymi źródłami błonnika w diecie są produkty pełnoziarniste (pieczywo, makarony, ryż brązowy), warzywa (np. zielone rośliny strączkowe) oraz owoce. Błonnik znajdziemy także we wszelkiego rodzaju pestkach oraz w suszonych owocach takich jak śliwki czy morele. Wybierając przekąski, warto sięgać po produkty zawierające błonnik, ponieważ zaspokajają one głód, dostarczają cennych witamin oraz pomagają nie podjadać między posiłkami.

Jakie owoce warto jeść?

Które owoce mają najwięcej błonnika i są najzdrowsze?

Morele



Morele to owoce, które są bogate w błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Dzięki temu pomagają obniżyć poziom glukozy we krwi.



Jabłka



Pod skórką jabłek kryje się dużo błonnika (2 g na 100 g) i witaminy C. Z tego względu najlepiej jeść owoce nieobrane. Jabłka zawierają również dużo żelaza i potasu, dlatego wspierają odporność.



Banany



Banany zawierają pektyny, błonnik, mnóstwo potasu i minerałów. Chronią serce i układ krążenia, obniżają poziom cholesterolu w organizmu, wspierają układ trawienny. Banany doskonale sycą, dlatego zajadają się nimi sportowcy!



Gruszki



Gruszki to owoce, które są skarbnicą witamin z grupy B, magnezu, potasu, żelaza. Dodatkowo jako jedne z nielicznych są źródłem jodu. W 100 g gruszki znajdują się 4 g błonnika.



Śliwki



Śliwki także są dobrym źródłem błonnika, zwłaszcza nasze rodzime węgierki. Co ciekawe, suszone śliwki mają kilka razy więcej błonnika niż surowe. Owoce zawierają również witaminy A i E, K, wapń, fosfor oraz miedź.

