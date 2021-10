Karmuszka. Jak zrobić sycącą zupę gulaszową prosto z Mazur?

Karmuszka to gęsta i sycąca zupa, która składa się zarówno z mięsa, jak i z warzyw strączkowych. Zawiera wszystko to, co mocno syci, dzięki czemu zaspokaja uczucie głodu. Jest typową potrawą przyrządzaną w regionie Warmii i Mazur. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest karmuszka?

Karmuszka to zupa przygotowywana z mięsa, fasoli, kapusty i wielu innych składników oraz przypraw. Przypomina gęstą zupę gulaszową o charakterystycznym słodko-kwaśnym smaku. Bardzo dobrze smakuje jesienią i zimą, gdy organizm szybko się wychładza. Jest to rozgrzewający posiłek, warto g zatem przygotowywać w deszczowe, słodkie i chłodne dni.

Tradycja

Karmuszka to typowa potrawa mazurska. Jest połączeniem kuchni niemieckiej i polskiej, dlatego zawiera zarówno mięso, jak i kapustę oraz warzywa, kwaśną śmietanę i aromatyczne przyprawy. To znakomite danie jednogarnkowe, które nasyci całą rodzinę.

Można ją przygotowywać na różne sposoby, mieszając ze sobą rozmaite rodzaje warzyw strączkowych, ale typowa karmuszka musi zawierać zawsze mięso wieprzowe, boczek, białą kapustę i fasolę. Jak ją przyrządzić?

500 g mięsa wieprzowego

150 g boczku wędzonego

250 g fasoli z puszki

200 g białej kapusty

100 g kwaśnej śmietany

1 duża cebula lub 2 małe

2 marchwie

1 duża pietruszka

ziele angielski

liść laurowy

70 g koncentratu pomidorowego

2 łyżki majeranku

natka pietruszki Sposób przygotowania Pokrój warzywaWarzywa umyj, obierz i pokrój w kostkę (cebulę, marchew, pietruszkę, kapustę). Podsmaż cebulę i mięsoRozgrzej patelnię. Cebulę, boczek i mięso wieprzowe podsmaż na oliwie z oliwek lub oleju. Przełóż do garnkaPodsmażone mięso i cebulę przełóż do garnka, posyp solą, pieprzem, majerankiem. Dodaj warzywa Dodaj fasolęGdy warzywa staną się miękkie, dodaj fasolę z puszki, a także koncentrat pomidorowy. Duś jeszcze 5 minut. Dodaj śmietanęNastępnie dodaj kwaśną śmietanę i duś kolejne 5 minut. Podawaj z natką pietruszkiGorącą karmuszkę podawaj z natką pietruszki. Smacznego!

