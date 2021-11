Pasztet z soczewicy na co dzień i na święta. Jak zrobić wegański pasztet?

Pasztet z soczewicy to zdrowe danie, które dostarcza wielu wartości odżywczych i może pomóc ograniczyć udział mięsa w diecie. Zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy czy białko, dzięki czemu może stać się elementem pełnowartościowego i zdrowego posiłku.

Stanowi świetną alternatywę dla pasztetów wieprzowych, drobiowych czy z królika. Można go postawić na świątecznym stole zamiast zwykłych pasztetów, by ugościć osoby, które nie jedzą mięsa.

Czym jest pasztet z soczewicy?

Pasztet z soczewicy to pasztet, który piecze się z soczewicy i ryżu lub kaszy jaglanej. Przygotowuje się go bardzo szybko i można jeść go zarówno na ciepło, jak i na zimno. Zaletą pasztetu z soczewicy jest jego delikatny smak, dzięki czemu można go połączyć z różnymi dodatkami, np. żurawiną, borówką, sosem śliwkowym, ćwikłą czy musztardą.

Taki pasztet świetnie nadaje się zarówno na kanapki jako smarowidło do pieczywa, jak i do przygotowania przekąsek czy farszu do klusek lub pierogów.

Co zawiera pasztet?

Pasztet z soczewicy zawiera:

witaminy z grupy B



kwas foliowy

żelazo

magnez

fosfor

wapń

witaminę K

witaminę A

kwas pantotenowy

Jak zrobić pasztet z soczewicy?

Przepis: Pasztet z soczewicy Pasztet z soczewicy to zdrowa alternatywa zwykłego pasztetu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 120 godz. Czas gotowania 90 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 200 Składniki 400 g soczewicy (może być z puszki)

400 g ugotowanej kaszy jaglanej

1 bardzo duża marchew

1 cebula

1 duże jajo

4 łyżki oliwy

1 łyżka mąki ziemniaczanej

przyprawy do smaku (sól, pieprz, kminek) Sposób przygotowania Przygotuj soczewicęSoczewicę wyjmij z puszki, odsącz i włóż do garnka Podsmaż cebulęRozgrzej patelnię, podsmaż cebulkę ze startą na tarce marchwią Ugotuj kaszę jaglanąKaszę jaglaną dokładnie wypłucz w ciepłej i zimnej wodzie, a następnie ugotuj Wymieszaj składnikiPrzestudzoną kaszę dodaj do garnka z soczewicą. Wbij też jajo, dodaj do smaku przyprawy oraz mąkę ziemniaczaną. Wymieszaj na jednolitą i mocno ubitą masę. Rozgrzej piekarnikPiekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Piecz pasztet w opcji góra-dół przez około 80 minut. Podawaj na ciepło lub na zimno.

