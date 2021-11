Ranking najlepszych mięs. 10 polecanych propozycji

Amerykański serwis SurvivalFreedom przedstawił ranking 10 mięs, które są najlepsze pod względem smaku i zawartości odżywczej. Niektóre pozycje – takie jak żabie udka lub mięso z bawoła – mogą trochę zdziwić, jednak nie brak w nim także znanej wszystkim wołowiny czy cielęciny. Na którym miejscu się znalazły?

10 mięs, których smak warto poznać

Zacznij od numeru 10, by dowiedzieć się, które mięso wygrało w rankingu.

10. Łosoś



Na końcu listy znalazło się mięso z łososia. To jedna z najlepiej smakujących ryb na świecie, popularna ze względu na wysoką wartość Omega-3, białka i witaminy D. To jedyna ryba w tym zestawieniu!



9. Mięso bawole



Dziczyzna, taka jak mięso z bawoła, nie jest dziś popularna w masowym przetwórstwie. Jednak z pewnością znajdziesz ją w dobrej restauracji. Mięso bawole ma wysoką zawartość żelaza i stosunkowo niską zawartość tłuszczu.



8. Mięso z jelenia



Inną propozycją z działu dziczyzna jest mięso z jelenia. Jego chuda konsystencja i niska kaloryczność sprawiają, że jest zdrową opcją dla osób na diecie.



7. Mięso z kurczaka



Kurczak jest powszechnie spożywany na całym świecie. Ze względu na masową produkcję mięso z kurczaka traci na swojej jakości. Pozostaje jednak tanim i szeroko dostępnym źródłem białka.



6. Wołowina



Wołowina zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej spożywanych mięs na świecie (24%). Jest dostępna na prawie każdym kontynencie. Z najlepszy rodzaj wołowiny uważa się mięso cielęce, które ma delikatny smak.



5. Mięso z kaczki



Kaczka to bardzo popularny rodzaj drobiu. Jest jadana w Polsce, ale dużą popularnością cieszy się też w Azji. Chociaż mięso kaczki ma czerwoną barwę, charakteryzuje się je jako białe. Spora ilość tłuszczu zapewnia chrupiącą skórkę po upieczeniu.



4. Wieprzowina



Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest to najczęściej spożywany rodzaj mięsa na świecie (36%). Smak wieprzowiny zależy od tego, jak i z której części zwierzęcia była pozyskana. Na przykład mięśnie nogi są dość sztywne, z kolei mięśnie brzucha zawierają dużo tłuszczu i są bardziej soczyste.



3. Żabie udka



Trzecie miejsce w rankingu zajmują żabie udka. Charakteryzują się sporą zawartością żelaza, witaminy E i B2, wody oraz wapnia. Szczególnie popularne we Francji, gdzie podaje się je z ziołami i czosnkiem. Żabie udka można też przyrządzić w panierce. Trzeba pamiętać, że to mięso twardsze od kurczaka i potrzebuje dłuższego czasu smażenia.



2. Mięso z królika



Srebrny medal otrzymuje mięso królika. Jest bardzo pożywne, wiele witamin i aminokwasów. Nie zawiera dużej ilości cholesterolu. Popularnym wyrobem z mięsa królika jest pasztet.



1. Jagnięcina



Pierwsze miejsce przypadło jagnięcinie. Mięso jagnięce najlepiej kupować u lokalnych rolników. Pozyskuje się je z młodych jagniąt, poniżej jednego roku życia – zwykle od 5 do 12 miesięcy. Ma dość delikatną konsystencję, ponieważ włókna mięśniowe nie są w pełni rozwinięte w tym wieku.

Co ciekawe, sprzedaż mięsa w Polsce systematycznie spada, a ludzie coraz częściej sięgają po jego roślinne zamienniki. Najczęściej wynika to z pobudek zdrowotnych – produkty roślinne są dobrym źródłem błonnika, kwasu foliowego i żelaza, a jednocześnie zawierają mniej tłuszczów nasyconych. Nie bez znaczenia jest też aspekt etyczny, w którego imię coraz więcej osób świadomie przeciwstawia się masowemu ubojowi zwierząt.

