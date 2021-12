Rogaliki drożdżowe z makiem – pomysł na świąteczny deser last minute

Rogaliki drożdżowe to przepyszny deser, który pasuje na każdą okazję. Ich wielką zaletą jest to, że można je przygotować z dowolnym nadzieniem: marmoladą, konfiturą owocową, czekoladą. W okresie świąt Bożego Narodzenia doskonałym pomysłem jest zrobienie takich rogalików z makiem. Są one przepyszne i pięknie prezentują się na świątecznym stole!

Rogaliki z makiem alternatywą dla kutii

Mak to jeden z symboli świąt Bożego Narodzenia. Na pięknie przystrojonym stole często stawiamy kutię czy makowiec. Są to potrawy, które w żadnym innym czasie nie smakują równie dobrze co w święta. Często są jednak ciężkie – bogaty makowiec czy kutia dość mocno obciążają układ trawienny. Jeśli chcemy zachować dobrą formę, a jednocześnie nie rezygnować z jedzenia maku w święta, dobrze jest sięgnąć po rogaliki z makiem.

Rogaliki są malutkie, nie zawierają więc dużo maku. Przygotowane na miękkim, puszystym drożdżowym cieście po prostu rozpływają się w ustach. Choćby z tego względu warto je zrobić na święta!

Jak zrobić rogaliki z makiem?

Kluczem do przygotowania pysznych rogalików z makiem jest zrobienie dobrego ciasta. Powinno ono być puszyste i miękkie, dzięki czemu takie same wyjdą rogaliki. Jak je zrobić?

Przepis: Rogaliki z makiem Rogaliki z makiem to pyszne drożdżowe rogaliki idealne na święta. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 60 godz. Czas gotowania 25 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 380 Składniki 0,5 kg mąki pszennej

200 ml ciepłego mleka

1 opakowanie suchych drożdży

pół puszki masy makowej z bakaliami

2 jaja

2 łyżki cukru

szczypta cynamonu

esencja waniliowa

lukier (2 łyżki cukru pudru i proporcjonalnie 1,5 łyżki soku pomarańczowego)

skórka pomarańczowa Sposób przygotowania Nastaw rozczynPrzygotowanie rogalików drożdżowych warto zacząć od nastawienia rozczynu drożdżowego. Aby cieszyć się pysznymi rogaliki, trzeba wymieszać ze sobą suche drożdże w 3 łyżkach ciepłego mleka i 2 łyżkach mąki. Koniecznie trzeba dodać pół łyżeczki cukru, by drożdże zaczęły pracować. Rozczyn odstawiamy na 10 min pod przykryciem. Naszykuj ciastoGdy rozczyn powiększy swoją objętość, zabieramy się za przygotowanie ciasta. Mąkę mieszamy z mlekiem, jajami, cukrem, cynamonem, esencją waniliową i rozczynem. Ciasto zagniatamy, aż stanie się miękkie i puszyste. Możemy to robić ręcznie lub za pomocą miksera z hakami do ciasta drożdżowego. Odstaw ciasto na godzinęZagniecione ciasto odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce. Gdy urośnie, dzielimy je na kilka części i rozwałkowujemy na stolnicy. Z każdego placka wycinamy okrągłe kółka jak na pierogi. Następnie nadziewamy je masą makową i zawijamy tak, by powstał rogalik. Upiecz rogalikiRogaliki pieczemy przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Gdy przestygną, lukrujemy każdy po kolei i posypujemy skórką pomarańczową. Smacznego!

