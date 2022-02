Jedz cytrusy zanim nadejdzie wiosna! Podnoszą odporność organizmu

Jeśli na wyjazd na wymarzony urlop pod palmami musisz jeszcze poczekać, zasmakuj słońca, jedząc cytrusy – zachęcają dietetetycy. Owocowe sałatki, koktajle i lemoniady pozwolą ci poczuć smak lata jeszcze zimą!

Przechowywane w chłodniach limonki, cytryny, pomarańcze i grejpfruty można kupować przez cały rok. Warto też sięgnąć po owoce z zimowych upraw, wypróbować ich nowe odmiany i poeksperymentować z przepisami.

Czerwone pomarańcze

Chociaż różnica w skórce z pozoru może nie być widoczna, po rozkrojeniu owocu przekonasz się, skąd bierze się jego nazwa. Głęboki, czerwony kolor jego miąższu to zasługa wysokiego poziomu antocyjanów, naturalnie występujących pigmentów, które pojawiają się w miarę dojrzewania owoców. Czerwone pomarańcze sprawiają, że każdy deser, do którego ich użyjesz, stanie się piękniejszy. Możesz udekorować nimi jogurtowe ciasto, wykorzystać do zrobienia krwistoczerwonej polewy do ciasta czy deseru. Doskonale smakują też w postaci sorbetu, który możesz przygotować samodzielnie w domu. Sok z czerwonych pomarańczy może posłużyć też do przyrządzenia orzeźwiającego drinka w stylu Aperol Spritz.

Pomarańcze Cara Cara

Pomarańcze Cara Cara mają rumiany różowy odcień miąższu i nuty jagód w smaku. Nie ma w nich pestek. Doskonale pasują do sałatek. Możesz pokroić je na cząstki i upiec z miodem, aby zintensyfikować ich naturalną słodycz. Tak przygotowane posłużą do przystrojenia sałatki lub jako samodzielna przekąska, która doskonale komponuje się z serami i wędlinami. Spróbuj też wyciskanego soku z tych pomarańczy, jest wyborny!

Cytryny Meyer

To jedna z najbardziej znanych odmian cytrusów. Cytryny Meyer to owoce o cienkiej skórce, przypominające kolorem kwiat nagietka. Smakują bardziej kwiatowo i mniej cierpko niż cytryna Eureka, która to odmiana jest dostępna przez cały rok. Ich sok wnosi słodką, prawie ziołową nutę do wielu przepisów. Posmakuj zwykłego pieczonego kurczaka z pachnącym sosem z cytryn przyrządzonym na patelni! Możesz też upiec nad deser ciasto cytrynowe Meyer, do którego wykorzystuje się zblendowane owoce. Sok z tych owoców wzbogaca też smak prosecco czy drinków.

Mandarynki, Klementynki i Satsumy

Są to jedne z najstarszych odmian cytrusów na świecie. Zarówno Klementynki, jak i Satsuma są beznasiennymi odmianami rodziny mandarynek cytrusowych, która powstała w Azji wiele wieków temu. Chociaż te owoce są idealne do samodzielnego podjadania, można z powodzeniem dodawać je do kuskusu lub innych sałatek zbożowych. Doskonale wzbogacą ich smak. Eksperymentatorzy skuszą się też zapewne na przyrządzenie chleba cytrynowego z dodatkiem skórki i całych owoców.

Pomelo

To jedna ze starożytnych odmian cytrusów występujących w Azji. W smaku są podobne do grejpfruta i można ich używać zamiennie w przepisach. Pomelo są często używane w azjatyckich potrawach, które łączą owoce z pikantnymi, słodkimi i słonymi składnikami. Można je wykorzystać do przygotowania tajskiej sałatki z krewetkami. Sok z tych owoców polecany jest też do przyrządzenia koktajli i drinków.

Przepis: Pieczone grejpfruty z cynamonem Cytrusy w nietypowym wydaniu, idealne do podania jako deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 grejpfrut

szczypta soli

4 łyżeczki cukru lub miodu

1/2 łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Uszykuj owoceGrejpfruta dobrze umyj, przekrój na pół. Połówki ułóż w naczyniu żaroodpornym. Dopraw szczyptą soli, posmaruj miodem lub posyp cukrem, posyp cynamonem. Upiecz grejpfrutyGrejpfruty włóż do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Zapiekaj ok. 20-30 minut, aż cukier lub miód lekko się skarmelizuje. Podawaj od razu.

