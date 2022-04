Warstwowa sałatka ukraińska. Jest smaczna i łatwo ją przygotować

Sałatka ukraińska należy do sałatek warstwowych, które pięknie prezentują się na stole. Z pewnością świetnie sprawdzi się na świątecznym stole w Wielkanoc ze względu na to, że w przepisie są również jajka, które są nieodłącznym elementem tego święta. Smakosze twierdzą, że warstwowa sałatka ukraińska w smaku bardzo przypomina popularną sałatkę szuba, czyli tzw. śledzie pod pierzynką.

Wybierz dobre składniki

O smaku tej sałatki zadecydują przede wszystkim warzywa. Należy więc kupić warzywa świeże, dobrej jakości. Warto wybrać się też na targ po ekologiczne jaja.

Ziemniaki

Do sałatek warzywnych najlepiej używać ziemniaków sałatkowych, czyli typu A. Ziemniaki typu A są najtwardsze, a jednocześnie zawierają niewiele skrobi, przez co po ugotowaniu pozostają zwięzłe i wilgotne. Ich dużym plusem jest to, że nie rozpadają się i dają się łatwo kroić w plastry, kostkę, czy też trzeć na wiórki za pomocą tarki.

Buraki

Buraki, które posłużą do przyrządzenia sałatki najlepiej, żeby były niewielkich rozmiarów. Są bardziej aromatyczne po ugotowaniu lub upieczeniu. Do przygotowania dania można też użyć buraków ugotowanych w barszczu.

Jaja

Jaja, które są dostępne w sprzedaży, różnią się między sobą oznaczeniem, z jakiej hodowli pochodzą kury, które je zniosły: z chowu ściółkowego, chowu klatkowego, wolnego wybiegu czy ekologicznej. Jeśli mamy możliwość, najlepiej wybrać jaja ekologiczne pochodzące od kur z gospodarstw ekologicznych. Mamy wtedy pewność, że kury z takiej hodowli nie dostawały antybiotyków ani paszy nieznanego pochodzenia. To najzdrowsze jaja oznaczone cyfrą 0. Kosztują jednak nieco więcej niż wszystkie pozostałe, a zwłaszcza jaja od kur z chowu klatkowego.

Wypróbuj przepis na warstwową sałatkę ukraińską

Przepis: Warstwowa sałatka ukraińska sałatka z warzyw i majonezu Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki 4-5 buraków

2 duże marchewki

3-4 ziemniaki

1 słoik selera konserwowego

4-5 jajek

majonez Sposób przygotowania Przygotuj warzywaJajka, buraki, ziemniaki i marchewki gotujemy. Kiedy ostygną, obieramy, a następnie ścieramy na tarce o dużych oczkach, każdy składnik na osobnym talerzu. Ułóż warzywa w salaterceNa dnie salaterki rozkładamy najpierw ziemniaki, smarujemy warstwą majonezu, następnie układamy odcedzony seler, majonez, marchewkę, majonez, jajka, majonez i na wierzchu wykładamy starte buraki. Włóż sałatkę do lodówkiSałatkę wstawiamy do lodówki na kilka godzin, aby nabrała odpowiedniego smaku.

