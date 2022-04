Pierzasta zieleń tego zioła ozdobi wiosenne dania. Poprawia też samopoczucie

Koper ogrodowy (Anethum graveolens) lub chwast koperkowy to powszechnie występujące jednoroczne zioło. Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego i południowej Rosji, ale występuje niemal we wszystkich częściach świata. Należy do rodziny selerowatych. I może dlatego w jego smaku można wyczuć nutę selera, kopru włoskiego i anyżu. Koperek pochodzi z Morza Śródziemnego i południowej Rosji, ale może być uprawiany w większości części świata.

Korzyści zdrowotne z jedzenia koperku

Włączenie tego zioła do codziennego jadłospisu przynosi wymierne efekty zdrowotne. Świeży koperek jest bogaty w witaminy i minerały. Zazwyczaj spożywa się go w niewielkiej ilości, dlatego dostarczane wraz z tym ziołem substancje odżywcze mogą nie być duże. Jedna szklanka (ok. 9 gramów) świeżych gałązek koperku zawiera:

18,5 mg wapnia (2 proc. dziennego zapotrzebowania),

7,4 mg witaminy C (12 proc. dziennego zapotrzebowania),

0,2 mg witaminy A (14 proc.dziennego zapotrzebowania),

0,1 mg manganu (6 proc.dziennego zapotrzebowania),

0,6 mg żelaza (3 proc. dziennego zapotrzebowania).

Koperek jest źródłem przeciwutleniaczy

Naturalnie występujące związki w koperku pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Według najnowszych badań przyjmowanie wraz z pożywieniem wysokich dawek przeciwutleniaczy może zmniejszać stany zapalne, a także pomagać w leczeniu niektórych chorób, m.in. serca, Alzheimera oraz niektórych nowotworów płuc, raka piersi i okrężnicy. Przeciwutleniacze zawarte w liściach oraz w owocach kopru to:

flawonoidy, które zmniejszają ryzyko chorób serca, udaru i niektórych postaci raka; dbają również o kondycję mózgu,

terpenoidy, które są składnikiem olejków eterycznych kopru, chronią przed chorobami wątroby, serca, nerek i mózgu,

garbniki, które mają silne działanie antybakteryjne oraz przeciwutleniające.

Zapobiega cukrzycy oraz innym chorobom

Koperek jest stosowany od wieków w tradycyjnej medycynie azjatyckiej i ajurwedyjskiej. Używany jest do celów leczniczych, w tym: zaburzeń trawiennych, niestrawności, wzdęć i kolki. Zapobiega bezsenności, uspakaja i poprawia nastrój. Najnowsze badania sugerują, że systematyczne jedzenie koperku zapobiega cukrzycy, gdyż wykazuje działanie obniżające poziom cukru we krwi. Prowadzone są też badania nad ekstraktem z kopru w kierunku obniżania cholesterolu. Naukowcy wskazują, że istnieją przesłanki, że przyspiesza metabolizm.

Koperek pomaga w odchudzaniu

Koperek jest niskokaloryczny, (ok. 9 gramów) świeżych gałązek koperku zawiera tylko 4 kcal. Dowiedziono, że koperek wspomaga odchudzanie. Korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego dzięki olejkom eterycznym, które stymulują wydzielanie żółci i soków trawiennych i pobudzają perystaltykę jelit.

Doskonale sprawdza się w kuchni. Wypróbuj przepis

Przepis: Wiosenny obiad Przepis na zdrowy, wiosenny obiad z dużą ilością warzyw. Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 4 ziemniaki

3 kalarepki

2 jajka

2 łyżki masła

1 łyżka octu

1 natka koperku

400 ml kefiru

sól

pieprz Sposób przygotowania Mycie warzywZiemniaki umyj dokładnie i ugotuj w osolonej wodzie. Przygotowanie kalarepkiKalarepkę obierz (cieniej tam, gdzie jest miękka, grubiej od spodu, gdzie jest bardzo twarda). Pokrój w kostkę, wrzuć na patelnię z roztopioną łyżką masła. Duś przez 15–20 minut, aż kalarepka będzie miękka, wtedy dopraw do smaku solą i pieprzem. Przygotowanie kalafioraKalafiora umyj, odkrój liście, podziel na różyczki i wrzuć do garnka z wrzątkiem. Gotuj 10–15 minut (im mniejsze różyczki, tym krócej). Przygotowanie jajka w koszulceAby przygotować jajko w koszulce, zagotuj wodę w dużym garnku, dodaj ocet, jajka rozbij do małych szklanek/miseczek (1 jajko – 1 szklanka). Na środku garnka utwórz niewielki wir, mieszając wodę łyżką, w sam środek wiru wlej jajka (jedno po drugim). Gotuj około 3–4 minuty. Wyciągnij, używając łyżki cedzakowej. Podanie daniaUgotowane ziemniaki podawaj z kalarepką, kalafiorem, jajkiem, dużą ilością koperku i szklanką kefiru!

