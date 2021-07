Frytki z batatów – przepis na zdrowszą odmianę popularnej przekąski

Frytki to uniwersalna przekąska i dodatek do wielu dań. Najpopularniejszym warzywem na frytki jest ziemniak, ale oczywiście możesz przygotować je z innych warzyw. Doskonale sprawdzi się tu batat, czyli słodka odmiana ziemniaka. Sposób przygotowywania frytek z batata jest podobny do frytek ziemniaczanych – tak samo prosty i niezawodny. Sprawdź poniżej!

Przepis na frytki z batatów

Składniki:

3 duże bataty,

olej roślinny,

2 łyżeczki ziół prowansalskich,

0,5 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki ostrej papryki,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Bataty obierz i pokrój na kształt frytek. Przełóż bataty do naczynia żaroodpornego. Polej z wierzchu olejem i dodaj przyprawy. Delikatnie wymieszaj bataty. Piecz w temperaturze 180°C ok. 25-30 minut. Podawaj z sosem czosnkowym.

Jak stwierdzić, że frytki są gotowe?

Podczas pieczenia bataty mogą zrobić się naprawdę ciemne ze względu na naturalne cukry. Im są bardziej zrumienione, tym bardziej będą chrupiące, ale istnieje cienka granica między przyrumienieniem a przypaleniem. Obserwuj uważnie, aby nie zrobiły się spalone.

Bataty – właściwości odżywcze

W 100 g batatów znajduje się 86 kalorii. W ponad 70 proc. składają się one z wody. Znajdziemy w nich 1,6 g białka, 20 g węglowodanów, 4,2 g cukru, 3 g błonnika i śladowe ilości tłuszczu. Słodkie ziemniaki składają się głównie z węglowodanów. Większość węglowodanów pochodzi ze skrobi, a reszta z błonnika. To warzywo korzeniowe jest również stosunkowo ubogie w białko.

Bataty mają średni do wysokiego indeks glikemiczny, (wahający się od 44–96). Osoby chore na cukrzycę powinny więc unikać jedzenia batatów. Słodkie ziemniaki są z kolei doskonałym źródłem beta-karotenu, witaminy C i potasu. Bataty zawierają także kwas chlorogenowy i antocyjany. Bataty są zazwyczaj pomarańczowe, ale występują także w innych kolorach, takich jak biały, czerwony, różowy, fioletowy, żółty i fioletowy.

