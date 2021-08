Placek, dżem, a może nalewka? Przepisy ze śliwką mirabelką na jesienne dni

Mirabelka (śliwa domowa mirabelka) to odmiana rośliny z rodziny różowatych. Rodzi ona bardzo wartościowe pod względem odżywczym żółte lub czerwone owoce. Uginające się pod ciężarem owoców gałęzie drzew zdobią niejedno podwórko w okresie późnego lata i jesieni.

Chociaż obecnie najwięcej drzewek uprawia się we Francji, nadal cieszą się dużą popularnością w naszym kraju. Wiele osób robi z nich rozmaite przetwory – kompoty, dżemy, nalewki, a także wykorzystuje owoce do słodkich wypieków. Choć niepozorne i często zastępowane innymi odmianami śliwek, to warto po nie sięgać jak najczęściej – pamiętając, by zawsze pozbywać się toksycznych pestek.

Przepisy z mirabelką

Jakie dania z wykorzystaniem mirabelki przygotować? Sprawdź proste przepisy na dżem, nalewkę i placek z mirabelki.

Placek z mirabelką



Składniki:



1,5 szklanki mirabelek1,5 szklanki mąki0,5 szklanki cukrułyżeczka cukru waniliowegołyżeczka proszku do pieczenia0,5 szklanki oleju2 jajkacukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:



Wymieszać wszystkie suche składniki: mąkę, cukier, proszek, cukier waniliowy.W drugiej misce wymieszać olej i jajka. Dolać mokre składniki do suchych i wymieszać.Umyć i wydrylować owoce. Przekroić na połówki.Przygotować formę ok. 26 cm i wyłożyć papierem do pieczenia.Ułożyć owoce na wierzchu. Piec w temperaturze 180 stopni przez ok. 35-45 minut.Oprószyć cukrem pudrem.



Dżem z mirabelki



Składniki:

600g mirabelek 300g cukrułyżeczka mielonej wanilii

Sposób przygotowania:

Owoce umyć i pozbawić pestek.Do garnka wsypać mirabelki, cukier i wanilię.Gotować na małym ogniu aż owoce się zeszklą i zagęszczą. Gorącą masę przełożyć do wysterylizowanych słoików. Pasteryzować 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 100 stopni C.



Nalewka z mirabelki



Składniki:

1 kg mirabelek250 g cukrukilka goździków0,5 litra wódkiszklanka wody

Sposób przygotowania:

Owoce umyć i pozbawić pestek.Do słoika wrzucić mirabelki z goździkami i zasypać je cukrem.Odstawić w ciepłe i słoneczne miejsce na tydzień, co jakiś czas wstrząsnąć.Zalać wodą i spirytusem, zakręcić i ponownie odstawić na tydzień.Przecedzić zawartość słoja, wymieszać i rozlać do butelek. Pozostawić w ciemnym miejscu na 3 miesiące, aby nalewki dojrzały.

Wartości odżywcze w 100 g dojrzałych owoców:

345 IU witaminy A, 11,5% RDI (dziennego zapotrzebowania)

9,5 mg witaminy C, nieco ponad 10% obecnego RDI

niewielkie ilości witamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K

niewielkie ilości miedzi, żelaza, magnezu, manganu, fosforu, selenu potasu i cynku

11,5 g węglowodanów, w tym 9,9 g naturalnych cukrów

1,4 g błonnika pokarmowego

0,3 g tłuszczu, 0 cholesterolu

0,7 g białka

46 kcal

Czytaj też:

Mirabelki i ich korzyści zdrowotne. Będziecie zdziwieni, co w sobie kryją