Ten koktajl postawi cię na nogi. Przepis na dyniowe smoothie

Dynia to jedno z najbardziej wszechstronnych warzyw. Z dyniowego puree można wyczarować ciasta, zupy, sosy, ale też pyszne dyniowe smoothie. Dzięki innym dodatkom to prawdziwa bomba witamin i mikroelementów. Taki koktajl rozgrzeje organizm (choć pijemy go na zimno), doda energii i wspomoże odporność.

Jakie właściwości ma dynia

Dynia zawiera mnóstwo składników odżywczych, a jednocześnie jest niskokaloryczna. To źródło witamin A, C, E oraz wapnia, magnezu, fosforu, potasu i cynku. Dynia działa antynowotworowo, pomaga zachować piękną skórę, wspiera wzrok i stymuluje układ odpornościowy.

Jakie właściwości mają banany

Banan to lekkostrawne źródło energii. Dodatkowo jeden banan pokrywa aż 12 proc. zapotrzebowania organizmu na potas. Jedzenie bananów pozytywnie wpływa na serce, pomaga regulować równowagę płynów w organizmie (nie bez powodu są idealną przekąską w czasie treningu), wspiera pracę jelit i poprawia nastrój.

Cudowne właściwości imbiru i cynamonu

Ta para przypraw dosłownie potrafi postawić na nogi. Wyraziste w smaku, zadziałają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Nieocenione w okresie jesieni i zimy. Sam cynamon dodaje również potrawom słodyczy, co pomaga ograniczyć ilość cukru w diecie. Imbir sprawi, że krew zacznie szybciej krążyć, co znacznie poprawi koncentrację i pozytywnie wpłynie na samopoczucie.

Jesienny koktajl z dyni

Połączenie dyni, banana i rozgrzewających przypraw to idealne połączenie. Warto mieć zawsze pod ręką choć szklankę puree z dyni (można je mrozić i pasteryzować w słoikach), wówczas przygotowanie zdrowego napoju zajmie dosłownie kilka minut.

Przepis: Smoothie z dyni i banana Rozgrzewający i pożywny koktajl na jesień. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 3 Składniki 2 szklanki puree z dyni

3 banany

pół szklanki mleka kokosowego

pół łyżeczki cynamonu

1/4 łyżeczki świeżego, startego imbiru

szczypta soli

garść pestek dyni do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj puree z dyniAby zrobić koktajl, potrzebujesz puree z dyni. Dynię pokrój na kostkę (dynia Hokkaido nie wymaga obierania ze skórki), do garnka nalej odrobinę wody, wrzuć dynie i rozgotuj do miękkości. Zmiksuj na gładkie puree. Zmiksuj składnikiDyniowe puree, pokrojone w kawałki banany, mleko kokosowe, cynamon, imbir i szczyptę soli zmiksuj na gładko przy pomocy blendera. Podaj koktajlNa suchej patelni upraż pestki dyni. Koktajl przelej do szklanek i posyp pestkami Inne wariantyZ przepisem warto eksperymentować, aby znaleźć swoje ulubione proporcje. Można dodać więcej mleka kokosowego, mleko kokosowe można także zastąpić naturalnym jogurtem. Smak smoothie podkreśli też szczypta chili, a prażone pestki dyni można zastąpić ulubionymi orzechami.

