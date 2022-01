Jest zdrowszy niż pszenne bułki, niskowęglowodanowy i nie ma glutenu. Jak zrobić chlebek chmurkę?

Robi się go błyskawicznie i z powodzeniem może zastąpić tradycyjne, pszenne bułki. I co ważne, mogą po niego sięgnąć osoby na diecie bezglutenowej, ponieważ nie zawiera żadnej mąki i zbóż. Dzięki temu jest także niskowęglowodanowy. Aby go zrobić wystarczy mieć jajka i śmietankowy, kremowy twarożek.

Co to jest chlebek chmurka albo bułka ketogeniczna?

Nazywa się go chlebkiem chmurką ze względu na niezwykłą konsystencję. Inne nazwy to oopsy bread albo bułka ketogeniczna. Są to wysokobiałkowe placki, które piecze się podobnie jak podpłomyki. Do podstawowej wersji przepisu można dodawać ulubione przyprawy lub zioła. Na podane w przepisie proporcje może to być do łyżeczki innych dodatków. Na przykład ziół prowansalskich, tymianki, suszonej mięty, ale też sprawdzi się tu czarnuszka. Jeśli masz ochotę na chlebek w wersji słodszej, dodaj do niego mniej soli i oprócz tego ok. pół łyżeczki stewii. Chlebek chmurkę można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie pasuje zwykłe pieczywo: można zrobić z niego kanapki, jeść razem z sałatkami czy innymi dodatkami, zarówno w wersji wytrawnej, jak na słodko. Świetnie pasuje także do dań z grilla.

Czy do chlebka chmurki trzeba dawać proszek do pieczenia?

W większości przepisów na chlebek chmurkę jest proszek do pieczenia. Warto go dodać, bo nadaje chlebkowi wyjątkowej puszystości. Można jednak spokojnie pominąć ten składnik, jednak wówczas chlebki będą bardziej płaskie. Kluczowe przy robieniu ketogenicznych bułek jest dobre ubicie białek. To także one nadają miękkości i puszystości.

