Sprawdzony przepis na pieczone pączki w wersji FIT. Bez smażenia na tłuszczu!

Tradycyjne pączki smażone na głębokim tłuszczu (według tradycji powinny być smażone na smalcu) to kaloryczna bomba. W zależności od dodatków mogą mieć nawet 400 kalorii! Są smaczne, ale niezdrowe, pełne cukru i tłuszczu. My proponujemy ich zdrowszą wersję: pączki pieczone mają nawet połowę kalorii mniej od tych smażonych. Z podanego przepisu wyjdzie 10-12 pączków. W sam raz dla całej rodziny.

Jak zrobić pączki bez smażenia?

Zamiast usmażyć, pączki można upiec. Sekretem jest puszyste, drożdżowe ciasto. Pączki są pulchne i miękkie, ale trzeba dać ciastu dobrze wyrosnąć, szczególnie w momencie, kiedy pączki są już wykrojone i ułożone na blasze. Pączki w tej wersji lepiej nadziewać po upieczeniu. Można to zrobić za pomocą specjalnej szprycy, albo też przekroić pączki i posmarować dżemem lub innym nadzieniem. Pączki można nadziewać przed upieczeniem, ale wtedy nie będą już tak pulchne. Jak smakują pieczone pączki? Są delikatne, podobne nieco do lekkich, słodkich bułeczek.

Czy pączki mogą być jeszcze bardziej FIT?

Przepis zawiera niewielką ilość cukru, ale jeśli chcesz, możesz z niego... zrezygnować! Delikatnej słodyczy nada ciastu łyżeczka cukru dodana do zaczynu drożdżowego, do tego dochodzi przecież jeszcze słodkie nadzienie i cukier puder. Oczywiście nadzienie i to, co jest na wierzchu pączka, można w dowolny sposób modyfikować według własnych upodobań. Pączki można nadziać budyniem, czekoladą, ulubionym kremem (np. czekoladowym kremem z awokado). Zamiast cukrem pudrem, pączki można wykończyć lukrem lub czekoladową polewą.

Przepis: Pieczone pączki FIT Pączki bez smażenia na głębokim tłuszczu, idealne dla osób dbających o linię. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 40 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 50 g drożdży

1 szklanka mleka

2 łyżki cukru + 1 łyżeczka cukru

2,5 szklanki mąki

ok. 30 g masła

1 jajko

szczypta soli

ulubiony dżem lub konfitura do nadziewania

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Przygotuj składnikiDrożdże rozkrusz i wymieszaj z mlekiem (w temperaturze pokojowej) i łyżeczką cukru, Odstaw na co najmniej kilkanaście minut w ciepłe miejsce, aż drożdże zaczną pracować. Masło rozpuść. Zrób ciastoMąkę, cukier, jajko, roztopione (ale przestudzone masło), zaczyn drożdżowy i szczyptę soli wymieszaj w misce. Wyrób ciasto (jeśli się za bardzo klei, zwilż ręce zimną wodą lub podsyp ciasto odrobiną mąki). Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na godzinę, aby dobrze wyrosło. Piecz pączkiRozgrzej piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Ciasto zagnieć, rozwałkuj na grubość ok. 1,5 cm. Szklanką lub foremką wykrawaj okrągłe pączki. Ułóż je na blasze i odstaw na 20-30 minut, żeby dobrze wyrosły. Piecz 15-18 minut, aż będą rumiane. Nadziewaj pączkiGotowe pączki nakłuwaj nożem i nadziewaj szprycą wypełnioną dżemem lub innym nadzieniem. Pączki możesz też przekroić jak bułeczki i posmarować nadzieniem. Posyp z wierzchu cukrem pudrem.

