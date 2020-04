Propolis – właściwości i zastosowanie

Propolis – skład i inne, podstawowe informacje

Propolis, nazywany też kitem pszczelim, to produkt wytwarzany przez pszczoły w celu wzmacniania oraz uszczelniania konstrukcji ula. Ta naturalna, lepka substancja powstaje z połączenia żywicy z pączków drzew, głównie topoli czarnej, olchy oraz brzozy, i woskowatej wydzieliny owadów, zawierającej m.in. ślinę. Zwykle ma barwę żółtą oraz konsystencję, która w temperaturze około 36°C jest miękka i plastyczna, a poniżej 15°C staje się twarda. Skład propolisu jest złożony i zmienny, na co wpływa przede wszystkim rodzaj roślin, z których zbierana jest żywica. Zwykle jednak zawiera m.in. żywice, woski, polifenole, polisacharydy, domieszki mechaniczne, substancje lotne oraz mikroelementy.

Dlaczego warto stosować propolis?

Propolis zawiera wiele prozdrowotnych właściwości, które zostały potwierdzone badaniami. Wśród nich znajduje się np. działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, gdyż dowiedziono, że na wyciąg propolisu są wrażliwe między innymi paciorkowce, gronkowce, grzyby drożdżoidalne (np. Candida albicans) oraz dermatofity. Co więcej, propolis jest skuteczny także w przypadku wirusa opryszczki oraz grypy, a także jest stosowany przy nadżerkach oraz bakteryjnym i grzybiczym zapaleniu pochwy. Stosuje się go także w infekcjach i stanach zapalnych jamy ustnej, gardła oraz krtani, gdyż hamuje ich rozwój. Ponadto wyciągi z propolisu działają wzmacniająco na układ odpornościowy, dzięki czemu organizm może skuteczniej bronić się przed drobnoustrojami. Warto wiedzieć, że propolis to także antyoksydant, czyli substancja, która działa przeciwutleniająco i niszczy wolne rodniki. Właśnie to umożliwia ochronę tkanek i tym samym ochronę przed wieloma chorobami, w tym nowotworami. Wśród właściwości propolisu warto także wymienić działanie łagodzące w schorzeniach skóry oraz przyspieszające proces gojenia ran, oparzeń i egzem. Warto stosować go także jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny np. w bólu po ekstrakcji zęba.

Czy kit pszczeli jest dla wszystkich bezpieczny? – nadwrażliwość na propolis

Chociaż propolis jest raczej bezpiecznym surowcem, to w rzadkich przypadkach może wywoływać reakcję alergiczną. Zwykle związane jest to z nadwrażliwością organizmu na propolis, dlatego zaleca się, by osoby mające alergie na inne produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli) miały na uwadze, że może wywołać uczulenie. U osób uczulonych spożycie propolisu może wywołać nudności, obrzęk oraz spadek ciśnienia tętniczego, a po zastosowaniu na skórę – świąd, zaczerwienienie i obrzęk.

Propolis – zastosowanie

Ze względu na korzystne dla organizmu właściwości propolis ma wiele zastosowań. Przede wszystkim bardzo często dodaje się go do miodu, który następnie można łączyć np. z napojami. Oprócz tego w takim połączeniu często można go spotkać w tabletkach do ssania (np. na ból gardła), cukierkach, lizakach itp. Znana jest także nalewka z propolisu, którą można dodawać do napojów, jak i żywności. Surowiec ten wykorzystywany jest także w kosmetyce, dlatego często występuje w składzie kremów, balsamów, mydeł, pomadek itp., a także w lecznictwie w postaci maści propolisowej, globulek, płynów do płukania jamy ustnej oraz preparatów do inhalacji.

