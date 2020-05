Jak wypłukać kofeinę z organizmu?

Wiadomo, że działanie kofeiny utrzymuje się przez kilka godzin. Jeśli zauważysz nieprzyjemne objawy, takie jak drżenie, natychmiast przestań spożywać kofeinę. W rzeczywistości, gdy kofeina już dostanie się do twojego organizmu, niewiele możesz zrobić, aby ją wypłukać. Jedynym sposobem, aby się go pozbyć, jest poczekanie, aż naturalnie się wypłucze. Niemniej jednak możesz podjąć kilka kroków, aby zminimalizować jej skutki uboczne.

Gdzie znajduje się kofeina?

Żywność i napoje z kofeiną obejmują nie tylko kawę, ale również herbatę, napoje energetyczne, napoje gazowane, ciemną czekoladę oraz niektóre lody i desery. Kawa bezkofeinowa to dobra opcja, jeśli nadal chcesz cieszyć się smakiem i korzyściami zdrowotnymi kawy. Ponadto zwracaj uwagę na leki, suplementy i produkty do higieny osobistej, które mogą zawierać kofeinę. Na przykład leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, takie jak aspiryna (kwas acetylosalicylowy), mogą zawierać od 40–60 mg w jednej tabletce. Wreszcie, niektóre preparaty poprawiające wydajność, takie jak suplementy przedtreningowe, mogą zawierać duże ilości kofeiny, do 250 mg w zaledwie 2 łyżeczkach (10 gramów).

Działanie pobudzające kofeiny jest zwykle zauważalne w ciągu pierwszych 45 minut przyjmowania i może trwać 3–5 godzin. Co więcej, kofeina może całkowicie oczyścić twój system do 10 godzin. Jeśli martwisz się snem, najlepiej przestać spożywać kofeinę na 6-8 godzin przed pójściem spać.

Pozostań nawodniony

Woda pitna jest ważna dla zachowania nawodnienia przez cały dzień. Chociaż dostępne są ograniczone badania, wiele niepotwierdzonych raportów twierdzi, że woda pitna pomaga złagodzić drgawki wywołane kofeiną. Może to być spowodowane odwodnieniem, które nasila objawy. Dlatego warto zwiększyć spożycie wody podczas oczekiwania na opuszczenie organizmu przez kofeinę. Dodatkowo, jeśli nie jesteś przyzwyczajony do kofeiny, może działać jak łagodny środek moczopędny i prowadzić do zwiększonego oddawania moczu i częstszych stolców. Chociaż jest to rzadkie w przypadku osób regularnie spożywających kofeinę z kawy lub herbaty, nawodnienie może pomóc w zmniejszeniu niektórych z tych efektów.

