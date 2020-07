Przykre objawy menopauzy. Czy magnez pomaga je złagodzić?

Niedobór magnezu zdarza się bardzo często. Szybkie tempo życia, stres, zła dieta, picie dużej ilości kawy i innych napojów z kofeiną przyczyniają się do ograniczenia wchłaniania tego pierwiastka z diety oraz sprzyjają jego wypłukiwaniu z organizmu. W okresie menopauzy niedobory magnezu znacząco wpływają na samopoczucie i mogą nasilać nieprzyjemne dolegliwości.

Co to jest menopauza?

Typową menopauzę, czyli okres przypadający po wystąpieniu ostatniej miesiączki, poprzedza okres okołomenopauzalny. Jest on związany ze stopniowym spadkiem produkcji hormonów oraz „wyczerpywaniem się” puli możliwych do zapłodnienia komórek jajowych. Zmniejszający się poziom hormonów płciowych oraz inne zmiany w kobiecym organizmie są przyczyną pojawiania się wielu dość nieprzyjemnych objawów. Ich nasilenie stopniowo się zwiększa, jednak nie zawsze „zestaw objawów menopauzy” jest identyczny w przypadku wszystkich kobiet. Menopauza stwierdzana jest wówczas, gdy przez okres 12 miesięcy od ostatniej miesiączki nie wystąpiło krwawienie menstruacyjne. W zależności m.in. od genów menopauza może pojawić się w różnym czasie. Zdarzają się przypadki wczesnej menopauzy, które dotyczą kobiet po 30. roku życia, jednak u większości kobiet menopauza pojawia się po 50. roku życia.

Poprzedzające menopauzę klimakterium, czyli okres okołomenopauzalny także powoduje utrudniające normalne funkcjonowanie objawy. W celu ich łagodzenia stosuje się m.in. hormonalną terapię zastępczą, która niweluje dolegliwości pojawiające się wraz ze stopniowym spadkiem produkcji żeńskich hormonów płciowych.

Menopauza – objawy

Menopauza nie jest końcem kobiecości; wręcz przeciwnie, jest wstępem do nowego rozdziału życia, który może być równie przyjemny. Niestety, objawy menopauzy mogą uprzykrzyć życie, sprawiając, że kobiety izolują się od otoczenia i mają problemy z odnalezieniem się w nowej dla nich rzeczywistości.

Do najczęstszych objawów menopauzy zaliczamy:

uderzenia gorąca,



nocne pocenie się,



problemy ze snem,



zmiany nastroju,



nadmierne przybieranie na wadze,



uczucie niepokoju,

uczucie lęku,

rozdrażnienie,



czerwienienie się twarzy,



kołatanie serca,



napięcie nerwowe,



rozkojarzenie,



problemy z pamięcią i koncentracją,



spadek libido,



suchość pochwy.

Ważne: wiele badań dowodzi, że nasilenie objawów menopauzy oraz czas ich trwania mogą być uzależnione od nastawienia kobiety do zachodzących w jej ciele zmian. Ich akceptacja znacząco ułatwia nie tylko funkcjonowanie w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie.

Magnez na objawy menopauzy

Magnez jest pierwiastkiem, którego potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania nie tylko nasz układ nerwowy. Choć większość objawów jego niedoboru bywa właśnie z nim kojarzona, to magnez jest równie ważny dla naszego serca oraz układu hormonalnego. Z tego względu jego niedobory nasilają objawy menopauzy i sprawiają, że przebiega ona bardzo burzliwie. Fakt ten potwierdzają liczne badania, jednak sam magnez nie jest receptą na wszystkie objawy menopauzy i nie sprawi, że wszystkie dolegliwości miną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Suplementacja magnezu pomaga m.in.:

poprawić jakość snu,



zmniejszyć uczucie lęku i niepokoju,



poprawić nastrój,



zmniejszyć stres i związane z nim skutki uboczne w postaci różnych objawów somatycznych,



zadbać o pracę serca i układu krążenia,



ograniczyć objawy związane z wahaniami poziomu hormonów płciowych.

Kobiety stosujące magnez w czasie menopauzy rzadziej odczuwają wahania nastrojów oraz zauważają poprawę kondycji skóry, włosów i paznokci. Ważne jest także to, że suplementacja magnezu oraz niezbędnej do jego wchłaniania witaminy B6 poprawia nastrój i pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. Brak magnezu w organizmie to jeden z częstych czynników nasilających objawy menopauzy, dlatego warto skonsultować się z lekarzem i rozważyć ewentualną suplementację lub przyjmowanie preparatów leczniczych, jeżeli badania wykażą znaczne niedobory tego pierwiastka.

