Tauryna – właściwości i zastosowanie. Czy pomaga schudnąć?

Tauryna to kwas aminosulfonowy, który naturalnie występuje w organizmie, szczególnie w mózgu, oczach, sercu i mięśniach. W przeciwieństwie do większości innych aminokwasów nie jest wykorzystywany do budowy białek. Raczej jest klasyfikowany jako warunkowo niezbędny aminokwas.

Twoje ciało może wytwarzać taurynę i występuje ona również w niektórych produktach spożywczych. Jednak niektórzy – na przykład osoby z określonymi chorobami, takimi jak choroby serca lub cukrzyca – mogą odnieść korzyści z przyjmowania suplementu tauryny. Wbrew powszechnemu przekonaniu aminokwas ten nie jest pozyskiwany z moczu byka ani nasienia buhajów, choć nazwa pochodzi od łacińskiego słowa taurus, które oznacza woła lub byka, co może być źródłem nieporozumień.

Źródła tauryny

Głównym źródłem tauryny są pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby i nabiał. Chociaż niektóre przetworzone potrawy wegetariańskie zawierają dodatek tauryny, jest mało prawdopodobne, aby zapewniały one wystarczające ilości tego składnika, aby utrzymać jego optymalny poziom. Tauryna jest również często dodawana do napojów gazowanych i energetycznych i może być zawarta w ilości 600-1000 mg w jednej 240 ml porcji napoju. Nie zaleca się jednak spożywania napojów gazowanych lub energetyzujących w dużych ilościach ze względu na inne składniki, które mogą być szkodliwe.

Ponieważ forma tauryny stosowana w suplementach i napojach energetyzujących jest zwykle wytwarzana syntetycznie – nie pochodzi od zwierząt – jest odpowiednia dla wegan. Przeciętna dieta dostarcza około 40-400 mg tauryny dziennie.

Funkcje tauryny w organizmie człowieka

Tauryna, znajdująca się w kilku narządach, ma wiele zalet. Jej bezpośrednia rola obejmuje:

Utrzymanie prawidłowego nawodnienia i równowagi elektrolitowej w komórkach

Tworzenie soli żółciowych, które odgrywają ważną rolę w trawieniu

Regulację poziomu minerałów, takich jak wapń, w komórkach

Wspieranie ogólnej funkcji centralnego układu nerwowego i oczu

Regulację zdrowie układu odpornościowego i działanie przeciwutleniające.

Ponieważ jest to niezbędny aminokwas, zdrowa osoba może wyprodukować minimalną ilość wymaganą do tych podstawowych codziennych funkcji.

Jednak w rzadkich przypadkach mogą być wymagane większe ilości tauryny, co sprawia, że ​​tauryna jest niezbędna dla niektórych osób – na przykład osób z niewydolnością serca lub nerek, a także wcześniaków karmionych dożylnie. Kiedy niedobór występuje podczas rozwoju dziecka w łonie matki, obserwuje się poważne objawy, takie jak upośledzenie funkcji mózgu i słaba kontrola poziomu cukru we krwi.

Skutki uboczne i obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania

Według najlepszych dostępnych dowodów tauryna nie ma negatywnych skutków ubocznych, gdy jest stosowana w zalecanych ilościach.

Chociaż nie było bezpośrednich problemów ze stosowaniem suplementów tauryny, zgony sportowców w Europie zostały powiązane z napojami energetycznymi zawierającymi taurynę i kofeinę. Doprowadziło to do tego, że w kilku krajach ograniczono sprzedaż tauryny lub jej zakazano. Jednak te zgony mogły być spowodowane przez duże dawki kofeiny lub innych substancji, które przyjmowali sportowcy.

Warto wiedzieć, że, podobnie jak w przypadku większości suplementów na bazie aminokwasów, kłopoty mogą potencjalnie wystąpić u osób z problemami z nerkami.

