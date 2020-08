Niedobór krzemu – jakie daje objawy?

Krzem stanowi element budulcowy kości, odpowiada za ich wzrost, wapnienia oraz mineralizację. Przyczynia się do zagęszczenia struktury szkieletu, dzięki czemu wspomaga on leczenie osteoporozy. Pozytywnie działa on też na kondycję skóry, włosów oraz paznokci. Ogranicza wypadanie włosów, wzmacnia cebulki i przyspiesza ich wzrost. Wzmacnia płytkę paznokcia, zapobiegając jej rozdwajaniu się i łamaniu.

Objawy niedoboru krzemu w organizmie

Niedobór krzemu można wykryć, gdy dojdzie do pogorszenia stanu skóry, włosów i paznokci.

Włosy stają się łamliwe, tracą połysk i wypadają;

Paznokcie są kruche;

Skóra staje się cieńsza;

Pojawiają się zmarszczki;

Osoba doświadcza wolniejszego gojenia się ran;

Obserwuje się również zmęczenie, utratę apetytu i wahania nastroju;

Mogą wystąpić zaburzenia snu (bezsenność).

Ponieważ krzem przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu, jego niedobór może przyspieszać miażdżycę tętnic i zwiększać ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza choroby wieńcowej. Dodatkowo krzem wiąże aluminium i prawdopodobnie może zapobiegać chorobie Alzheimera, więc niedobór krzemu może prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych.

Co jeść, by mieć więcej krzemu?

Zwiększone spożycie krzemu z pożywieniem lub podawanie suplementów diety może rozwiązać ten stan, chociaż nie zaleca się stosowania zbyt dużych dawek krzemu, o ile możliwe jest przedawkowanie. Krzem znajduje się w roślinach, zwłaszcza w jabłkach, zbożach, orzechach, pomarańczach, ogórkach, dyni, rybach, nierafinowanych zbożach, owsie, migdałach, cebuli i marchwi. Krzem znajduje się również w niektórych ziołach, takich jak brzoza, czarny orzech, żeń-szeń, skrzyp polny, pokrzywa, mięta pieprzowa i tymianek.

