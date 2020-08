3 zaskakujące zalety melona. O tym nie wiedział prawie nikt

Melon spadziowy jest dostępny na całym świecie i można go spożywać samodzielnie lub używać do deserów, sałatek, przekąsek i zup. Chociaż jego największą zaletą może być smak, jest pożywny i może przynosić wiele korzyści zdrowotnych.

Jedna filiżanka (177 gramów) melona spadziowego zapewnia:

Kalorie: 64

Węglowodany: 16 gramów

Błonnik: 1,4 grama

Białko: 1 gram

Tłuszcz: 0 gramów

Witamina C: 53% referencyjnego dziennego spożycia (RDI)

Witamina B6: 8% RDI

Folian: 8% RDI

Witamina K: 6% RDI

Potas: 12% RDI

Magnez: 4% RDI

Zalety zdrowotne melona:

1. Zawiera składniki odżywcze niezbędne dla zdrowia kości

Melon spadziowy zawiera kilka składników odżywczych, które są niezbędne do naprawy i utrzymania mocnych kości, w tym kwas foliowy, witaminę K i magnez. W szczególności melon jest dobrym źródłem kwasu foliowego – 1 szklanka (177 gramów) zapewnia 8% RD. Kwas foliowy jest niezbędny do rozpadu homocysteiny – której podwyższony poziom został powiązany z upływem czasu ze zmniejszeniem gęstości mineralnej kości.

Spożywanie pokarmów zawierających kwas foliowy, takich jak spadzi, może sprzyjać zdrowiu kości, zapewniając utrzymanie poziomu homocysteiny w normalnym zakresie. Ponadto jedną porcję spadzi można zaspokoić około 4% dziennego zapotrzebowania na magnez. Komórki odpowiedzialne za budowę i rozkład tkanki kostnej do prawidłowego funkcjonowania potrzebują magnezu. Zatem magnez jest kolejnym składnikiem odżywczym niezbędnym dla zdrowia kości.

Melon zawiera również niewielkie ilości innych składników odżywczych wspomagających kości, w tym wapnia, fosforu i cynku. Chociaż te składniki odżywcze nie są silnie skoncentrowane, dodanie owoców do diety może nadal wspierać zdrowie kości w połączeniu ze zbilansowaną dietą obejmującą wiele innych pokarmów bogatych w składniki odżywcze.

2. Melon może wspierać zdrową skórę

Spożywanie melona spadziowego może wspierać zdrową skórę ze względu na wysoką zawartość witaminy C. Odpowiednie spożycie witaminy C jest niezbędne do prawidłowej produkcji kolagenu, głównego białka strukturalnego, które jest niezbędne do naprawy i utrzymania tkanki skóry. Dodatkowo, ponieważ witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, niektóre badania wskazują, że może ona chronić skórę przed uszkodzeniami słonecznymi. Melon spadziowy jest doskonałym źródłem witaminy C – jedna filiżanka (177 gramów) zapewnia 53% RDI. Chociaż witaminę C można uzyskać z różnych produktów spożywczych, spożywanie spadzi jest łatwym sposobem na szybkie zaspokojenie codziennych potrzeb, a tym samym promowanie zdrowej skóry.

3. Może wspierać wzrok i zdrowie oczu

Melon spadziowy zawiera dwa silne przeciwutleniacze: luteinę i zeaksantynę. Te związki karotenoidowe są dobrze znane ze wspomagania zdrowia oczu i zapobiegania rozwojowi utraty wzroku związanej z wiekiem. Badania wskazują, że regularne spożywanie pokarmów zawierających te przeciwutleniacze, takich jak melon spadziowy, może wspierać prawidłowe funkcjonowanie oczu przez całe życie.

Melon spadziowy to słodki owoc, który można spotkać na całym świecie. Jego miąższ jest jasnozielony, a skórka jest typowo biała lub żółta. Jest pełen witamin, minerałów i innych prozdrowotnych związków roślinnych. Spożywanie tego typu melona może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, głównie ze względu na bogatą zawartość składników odżywczych. Melon spadziowy można spożywać samodzielnie lub jako składnik innych potraw, takich jak zupy, sałatki, koktajle i nie tylko. Aby uzyskać najsmaczniejsze doznania, wybierz sezonowego i dojrzałego melona.

