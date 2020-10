6 sfermentowanych pokarmów, które poprawią twoje zdrowie i trawienie

Kefir a poprawa trawienia

Kefir to rodzaj produktu mlecznego, który powstaje poprzez dodanie do mleka „ziaren” składających się z kombinacji drożdży i bakterii. Daje to gęsty, cierpki napój o smaku często porównywalnym do jogurtu. Badania wykazały, że kefir może przynosić wiele korzyści, wpływając na wszystko, od trawienia po stany zapalne i zdrowie kości.

W jednym małym badaniu z 2003 roku wykazano, że kefir poprawia trawienie laktozy u 15 osób z nietolerancją laktozy. Osoby nietolerujące laktozy nie są w stanie trawić cukrów zawartych w produktach mlecznych, co powoduje objawy, takie jak skurcze, wzdęcia i biegunka.

Kefir nie tylko poprawia trawienie laktozy, ale zawiera również mniej laktozy niż mleko. Kiedy „ziarna” kefiru i mleko są łączone, bakterie w „ziarnach” kefiru pomagają fermentować i rozkładać laktozę w mleku.

Inne badanie wykazało, że spożywanie 200 mililitrów kefiru dziennie przez 6 tygodni zmniejszyło markery stanu zapalnego, który jest znanym czynnikiem rozwoju chorób przewlekłych, takich jak choroby serca i rak.

Kefir może również pomóc poprawić zdrowie kości. W jednym badaniu przyjrzano się wpływowi kefiru na 40 osób z osteoporozą, stanem charakteryzującym się słabymi, porowatymi kościami. Po 6 miesiącach w grupie spożywającej kefir stwierdzono poprawę gęstości mineralnej kości w porównaniu z grupą kontrolną.

