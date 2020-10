Dlaczego jedzenie odpowiedniej ilości białka jest kluczem do zdrowego starzenia się?

W miarę starzenia się nasze mięśnie słabną, a kości tracą gęstość, co prowadzi do zaniku mięśni, złamań i drastycznego obniżenia jakości życia. Dostarczanie dużej ilości białka z diety w znacznie wcześniejszych okresach życia, począwszy nawet od trzeciej dekady, pomaga zapobiegać temu osłabieniu.

Dlaczego warto jeść białko?

Chociaż spożywanie białka nie może powstrzymać procesu starzenia się, może pomóc w regeneracji ciała. Im jesteśmy starsi, tym więcej „napraw” potrzebujemy, a białko jest głównym składnikiem w naszym organizmie, który pomaga w takich naprawach. Dotyczy to zarówno wnętrza, jak i powierzchni ciała. Nawet nasze włosy, skóra i paznokcie potrzebują takiej pomocy. Szczególnie kobiety doświadczają wielu zmian hormonalnych w trakcie całego życia, a białko jest istotnym elementem utrzymania równowagi hormonalnej i ogólnego zdrowia.

Należy ponadto spożywać więcej białka wraz z wiekiem. W miarę upływu lat zwiększa się zalecane spożycie białka, w celu zapobiegania degradacji mięśni i pomocy organizmowi w prawidłowej regeneracji po kontuzjach.

Chociaż dostarczenie organizmowi wystarczającej ilości białka jest ważne, należy również wziąć pod uwagę rodzaj spożywanego białka.

Większość ludzi, jeżeli chodzi o białka pochodzenia zwierzęcego, zwykle myśli o piersi z kurczaka. Ale jeśli chodzi o długowieczność i zdrowe starzenie się, białka roślinne odgrywają kluczową rolę dzięki lepszym tłuszczom i przeciwutleniaczom.

Jakie źródła białka roślinnego warto wybrać?

Dobre opcje to orzechy pistacjowe i siemię konopne. Jedna porcja pistacji zawiera aż 6 gramów białka. Dodatkowo ich kolory pochodzą z przeciwutleniaczy. Z kolei porcja siemienia konopnego dostarcza 10 gramów białka i jest dobrym źródłem witamin z grupy B, które pomogą ci utrzymać poziom energii przez całe dni i lata! Dodaj je do porannych płatków owsianych i koktajli.

Jeśli chodzi o białka zwierzęce, jaja to doskonały wybór. Jedno jajko dostarcza 6 gramów wysokiej jakości białka i jest doskonałym źródłem choliny, składnika odżywczego wspomagającego procesy poznawcze i utrzymującego mózg w dobrej kondycji przez lata. Kolejną zaletą jajek jest to, że zawierają karotenoidy, które wraz z wiekiem wspierają zdrowie oczu. Zjedz je ze szpinakiem na śniadanie, ugotuj na twardo na przekąskę, a na obiad wymieszaj je z ryżem kalafiorowym i innymi warzywami, aby uzyskać bogaty w białko „smażony ryż”.

Owoce morza to kolejny doskonały wybór ze względu na dużą zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. Pomagają zmniejszyć stan zapalny w całym organizmie, zwalczając przedwczesne skutki starzenia. Dodaj trochę łososia do bajgla, krewetki do smażonego mięsa, tuńczyka do sałatki i połącz pieczonego łososia z ulubionym warzywem na obiad.

