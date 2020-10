Czym jest kwercentyna i dlaczego warto szukać jej w pożywieniu?

Lekarz medycyny funkcjonalnej, dr med. Frank Lipman, codziennie otrzymuje szereg pytań związanych ze zdrowiem. Czasami dotyczą czegoś konkretnego, modnego w przestrzeni wellness: czy kolagen jest przereklamowany? (Nie.) A mleko owsiane? (Prawdopodobnie.) Innym razem chodzi o to, jak lepiej się wyspać. Ale wszystkie pytania wydają się być zakorzenione w jeszcze obszerniejszym pytaniu: jak żyć długo i zdrowo?

W poszukiwaniu sposobu na długowieczność

Wydaje się, że istotą każdego z takich pytań jest długowieczność, dlatego dr Lipman postanowił napisać całą książkę poświęconą temu tematowi. Na jej stronach ukrytych jest kilka „zasad”, które prawdopodobnie znasz, na przykład ograniczenie cukru. Ale są też pewne zaskakujące rzeczy, które zostały naukowo powiązane z długowiecznością, o których nie mówi się tak powszechnie. Jedna z tych prawd skupia się wokół związku przeciwzapalnego zwanego kwercetyną.

Nigdy nie słyszałeś o kwercentynie? Kwercetyna to polifenol pochodzący z roślin, który jest powiązany z obniżaniem stanu zapalnego, wspomaganiem układu odpornościowego i, tak, długowiecznością. – Oprócz kurkuminy kwercetyna jest jednym z najważniejszych suplementów zapewniających zarówno odporność, jak i długowieczność – mówi dr Lipman. Wygląda na to, że kurkuma ma konkurencję.

Co to jest kwercetyna?

Zanim zagłębimy się we wszystkie zalety kwercetyny, warto wiedzieć, co to właściwie jest. Dr Lipman wyjaśnia, że kwercetyna to rodzaj polifenoli, czyli mikroelementów o właściwościach przeciwutleniających występujących w roślinach. Niektóre pokarmy zawierające ten szczególny rodzaj polifenoli to jabłka, cebula, maliny, czerwone winogrona i wiśnie.

Kwercetyna ma wiele zalet, ale dr Lipman jest najbardziej zafascynowany jej związkiem z długowiecznością. – Jedną z zalet kwercentyny jest to, że wpływa pozytywnie na szlaki genów długowieczności, szczególnie aktywując AMPK [enzym białkowy] – mówi.

AMPK pomaga regulować metabolizm komórkowy. Gdy energia komórkowa jest na niskim poziomie, AMPK jest wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych, aby organizm działał tak, jak powinien. Kontroluje również autofagię komórkową, czyli usuwanie uszkodzonych komórek. A ostatnie badania sugerują, że enzym może również potencjalnie opóźniać proces starzenia. W jednym z badań wykazano, że aktywacja AMPK zwiększyła żywotność muszek owocowych aż o 30 procent.

– Kwercetyna ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i wzmacniające odporność – dodaje dr Lipman i podkreśla, że są to właściwości, które są ważne dla długowieczności. Chodzi o to, że przewlekłe stany zapalne są związane z wieloma problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem, w tym z osłabieniem funkcji poznawczych i rakiem, więc leczenie zapalenia jest często postrzegane jako kluczowe dla dłuższego i zdrowszego życia. W międzyczasie układ odpornościowy słabnie z wiekiem, co utrudnia organizmowi walkę z chorobami, dlatego utrzymanie go w doskonałej kondycji ma kluczowe znaczenie.

Kwercetyna wspomaga również zdrowie jelit. – Ponieważ ogromna część układu odpornościowego znajduje się w jelitach, utrzymanie zdrowych jelit jest bardzo ważne dla odporności – mówi dr Lipman.

