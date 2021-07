Jak wybrać najlepsze cytrusy?

Cytrusy to jedne z najzdrowszych owoców, które dostarczają nam wielu witamin i składników odżywczych. Na co zwrócić uwagę, wybierając owoce i po jakie cytrusy ze względów zdrowotnych warto sięgać najczęściej?

Cytrusy – co to za owoce?

Cytrusy to ponad 50 różnych gatunków owoców cytrusowych, które rosną w klimacie tropikalnym. Należą do nich zarówno powszechnie nam znane pomarańcze, mandarynki, cytryny czy grejfruty, jak i mniej znane owoce takie jak pomelo, yuzu, ugli czy... ręka Buddy.

Początkowo cytrusy występowały głównie w południowo-wschodniej Azji oraz w północnej Australii. Z czasem rozprzestrzeniły się również w inne miejsca, w których ciepły klimat sprzyja uprawie owoców. Dziś cytrusy występują w ponad 60 krajach świata, a na szeroką skalę uprawia się je w Ameryce Południowej, Chinach i w basenie Morza Śródziemnego.

Źródło witaminy C czy nie?

Owoce cytrusowe są bogatym źródłem witaminy C. Zawierają jej jednak mniej niż choćby porzeczki, truskawki czy papryka.

Przyjęło się jednak uważać, że warto po nie sięgać w okresie przeziębień, by podnieść odporność i ochronić organizm przed wirusami. I nie można powiedzieć, że jest to nieprawda – w tym czasie w Polsce brakuje świeżych owoców i warzyw, które dostarczyłyby witaminy C, więc cytrusy mogą je w tym zastąpić.

Wartości odżywcze cytrusów

Owoce cytrusowe mają jednak również dużo innych zalet i dostarczają organizmowi wiele cennych składników odżywczych.

Przede wszystkim odgrywają istotną rolę w walce z wolnymi rodnikami. Ich zdolności antyoksydacyjne są duże, pomagają wspierać barierę ochronną organizmu, zwalczać drobnoustroje i bakterie. Wykazują także działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.

Owoce te zawierają też dużo błonnika, który pomaga pozbyć się z jelit toksyn i złogów, a także na długo zapewnia uczucia sytości. To sprawia, że warto sięgać po cytrusy, by utrzymać prawidłową wagę.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze owoców?

Wybierając w sklepie cytrusy, powinniśmy dokładnie oglądać owoce. Okazuje się, że sam ich wygląd jest w stanie wiele powiedzieć o kondycji cytrusów. Jak więc wybierać owoce, by cieszyć się ich bogatym smakiem? Najlepsze cytrusy powinny mieć:

twardą skórkę – skórka cytrusów powinna być twarda i jędrna. Miękkie owoce są lekko nadgniłe, co oznacza, że szybko się zepsuje

jednolitą skórkę – skóra cytrusów nie może mieć przebarwień. Powinna mieć jednolity kolor, np. pomarańczowy w przypadku pomarańczy. Egzemplarze z zielonymi przebarwieniami należy zdecydowanie odrzucić

żadnego nalotu – zdrowe owoce nie powinny mieć również białego nalotu. Oznacza on, że rozpoczęły się już procesy gnicia, a owoc pokryty jest pleśnią

Aby cieszyć się właściwościami zdrowotnymi cytrusów, dobrze jest wybierać duże i w pełni rozwinięte egzemplarze. Takie owoce mają większe właściwości antyoksydacyjne i są po prostu zdrowsze.

Po zakupie cytrusów dobrze jest przechowywać je w lodówce. Dzięki temu dłużej zachowają świeżość i swój orzeźwiający, pyszny smak.

Jak przygotować owoce?

Cytrusy najczęściej spożywa się w formie surowej, ale warto przyrządzać z nich również soki lub lemoniady. Sok z cytrusów dobrze wpływa na pracę układu trawiennego, pobudza wydzielanie soków żołądkowych, wspomaga pracę wątroby. Kuracja z soku cytryny pomaga odtruć organizm i sprzyja usuwaniu toksyn z organizmu.

Oprócz tego obniża poziom złego cholesterolu we krwi, zwalcza wolne rodniki, sprzyja zachowaniu młodości. Ma właściwości przeciwutleniające, dlatego uważa się, że może stanowić element profilaktyki antynowotworowej.

