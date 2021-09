8 warzyw, które mają więcej wapnia niż mleko. Numeru 4 z pewnością nie znałeś!

Wapń jest makroelementem niezbędnym do funkcjonowania naszego organizmu. To przede wszystkim budulec zębów i elementów układu kostnego, ale spełnia też w naszym organizmie wiele innych ważnych funkcji. Pierwiastek bierze udział w pracy układu nerwowego, odpowiada za kurczliwość mięśni i wspomaga krzepnięcie krwi.

Czy muszę pić mleko, by dostarczyć organizmowi wapnia?

Zazwyczaj wapń kojarzy się z piciem mleka. Faktycznie, to jego potężne źródło – w 1 szklance mleka z 3,2% zawartością tłuszczu mamy ok. 300 mg wapnia. Dorosła osoba potrzebuje 1000 mg wapnia dziennie (ilość wapnia zawarta w ok. 3 szklankach mleka).

Oczywiście nie oznacza to, że dziennie musisz wypić choćby jedną szklankę mleka. Są osoby, które całkowicie z niego rezygnują, a także takie, które w ogóle nie jedzą nabiału. Na szczęście wapń znajdą w wielu innych produktach – również warzywach.

Warzywa to mniej znane, ale tak samo dobre źródło wapnia. Na naszej liście wymieniliśmy te najbardziej odżywcze, które poza wapniem dostarcza wielu cennych witamin i minerałów.

Warzywa pełne wapnia. Naprawdę odżywcza lista

Kapusta

To jedno z najlepszych źródeł wapnia. W 100 g surowej

kapusty znajduje się 232 mg wapnia, a w 100 g gotowanej – 141 mg wapnia.



Szpinak

W 100 g gotowanego szpinaku znajduje się 99 mg wapnia, a w 100 g surowego szpinaku – 136 mg wapnia.



Tofu



Popularne wegetariańskie źródło białka ma również 350 mg wapnia na 100 g produktu.





Okra



Ta tropikalna roślina zawiera nieco ponad 80 mg wapnia na szklankę, a także błonnik i witaminę B6. Zajadają się nią głównie mieszkańcy Azji i Afryki.



Edamame



Ta powszechna w Chinach i Japonii fasola jest bogata w witaminę C, witaminę E, magnez i potas. Po ugotowaniu odpowiednik jednej szklanki dostarczy niespełna 100 mg wapnia.



jarmuz



W 100 g jarmużu znajdziemy aż 150 mg wapnia. Nic dziwnego, że to polski „superfood”.



Brokuły



Surowe brokuły zawierają około 400 mg wapnia na każde 100 g. Ponieważ nie zaleca się ich spożywać w takiej postaci, zazwyczaj spożywa się je gotowane. To sprawia, że tracą nawet 70% zawartości wapnia – ale wciąż są zdrowe.



Ciecierzyca



120 mg na 100 g – tyle wapnia dostarcza ciecierzyca. Czytaj też:

