Tłuszcze roślinne, czyli jakie? 5 najzdrowszych tłuszczy roślinnych

Tłuszcze roślinne uważane są za najzdrowsze tłuszcze, niezbędne do prawidłowego przyswajania witamin oraz pracy organizmu. Zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które wzmacniają pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Które tłuszcze warto spożywać i co warto o nich wiedzieć?

Czym są tłuszcze roślinne?

Tłuszcze roślinne pozyskiwane są z roślin, przede wszystkim z nasion, pestek, a czasem także ich owoców. Ich cechą charakterystyczną jest to, że nie rozpuszczają się w wodzie.

Zawierają szereg witamin, głównie A, D oraz E, dzięki czemu chronią organizm przed starzeniem. Wspomagają narząd wzroku, kości i stawy, układ immunologiczny i serce.

Nienasycone kwasy tłuszczowe

Tłuszcze pochodzenia roślinnego są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim tych z grupy Omega-6. Są to kwasy znakomicie wzmacniające pracą serca oraz układ sercowo-naczyniowy. Kwasy linolowy, arachidonowy oraz gamma-linolenowy pomagają obniżyć poziom cholesterolu całkowitego.

Gdzie znajdziemy tłuszcze?

Tłuszcze te znajdują się w produktach pochodzenia roślinnego. Zalicza się do nich zarówno tłuszcze o konsystencji stałej, jak i płynnej. Jakie to tłuszcze? Zobaczcie poniżej.

Oliwa z oliwek



Oliwa z oliwek to składnik diety śródziemnomorskiej, która jest uznana za najzdrowszą dietę świata. W krajach położonych w rejonie basenu Morza Śródziemnomorskiego oliwę z oliwek dodaje się do niemal każdego dania. Oliwa ta detoksykuje organizm, dostarcza witamin A, D, E i K, zwalcza wolne rodniki. Oprócz tego wzmacnia serce.



Awokado



Awokado to owoc, który jest uważany za tzw. superfood. Zawiera dużo przeciwutleniaczy, które działają antynowotworowo oraz zwalczają wolne rodniki. Oprócz tego jest bogate także w witaminy A, C i E, luteinę oraz foliany. Poleca się je kobietom planującym ciążę oraz mamom karmiącym piersią. Awokado to samo zdrowie!



Olej kokosowy



Olej kokosowy również uważany jest za zdrowy tłuszcz roślinny. Pomaga uregulować poziom cholesterolu, wspomaga pracę serca, a także kondycję włosów, skóry i paznokci. Poleca się go osobom, które chcą zgubić zbędne kilogramy.



Olej lniany



Olej lniany rewelacyjnie wspomaga układ trawienny. Przyspiesza metabolizm, ułatwia usuwanie z organizmu złogów, reguluje pracę jelit. Oprócz tego dostarcza kwasów z grupy Omega-3 i Omega-6.



Olej słonecznikowy



Olej słonecznikowy zawiera fitosterole, które mają zdolność obniżania poziomu cholesterolu całkowitego. Dzięki temu utrzymują w normie gospodarkę tłuszczową i wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego.

