Co musisz wiedzieć, zanim sięgniesz po suplementy z magnezem?

Magnez odgrywa rolę w wielu reakcjach enzymatycznych w organizmie, w tym w metabolizmie żywności, syntezie kwasów tłuszczowych i białek oraz przekazywaniu impulsów nerwowych w obrębie całego ciała. Jest więc dla nas niezwykle istotnym pierwiastkiem. Część jest magazynowana w kościach, reszta znajduje się w mięśniach i tkankach. Gdy tylko dojdzie do niedoboru magnezu, natychmiast odczuwamy tego skutki. Zgodnie z Academy of Nutrition and Dietetics, potrzebujemy dziennie około 300-400 mg magnezu.

Rola magnezu:

Zmniejsza objawy napięcia przedmiesiączkowego.



Pomaga przyswajać wapń w kościach i odgrywa rolę w aktywacji witaminy D w nerkach. Wapń i magnez są ważne dla utrzymania zdrowia kości i zapobiegania osteoporozie. Bez magnezu wysokie spożycie wapnia może zwiększać ryzyko zwapnienia tętnic i chorób sercowo-naczyniowych, a także kamieni nerkowych.



Magnez jest niezbędny do utrzymania zdrowia mięśni, w tym serca, oraz do przekazywania sygnałów elektrycznych w ciele.



Przeciwdziała powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Magnez łagodzi niepokój i zmniejsza uczucie stresu, sprzyja więc zachowaniu dobrego zdrowia psychicznego.

Wiedząc o tym, że magnez pełni tak wiele, istotnych funkcji, a niedobór powoduje problemy ze zdrowiem, nie mamy oporów, by sięgnąć po suplementy diety z magnezem. To zdecydowanie jedne z najpopularniejszych produktów.

Suplementy z magnezem

Chcąc suplementować magnez, warto pamiętaj o kilku sprawach:

Istnieje więcej niż jeden rodzaj suplementu magnezu, a wybór właściwego może mieć duże znaczenie. Formy takie jak cytrynian magnezu i chlorek magnezu mogą być lepiej wchłaniane i tolerowane niż tlenek magnezu.



Suplementy magnezu w rozsądnych dawkach są bezpieczne dla większości osób, ale w razie przedawkowania może wystąpić biegunka. Osoby z problemami z nerkami lub sercem powinny zachować ostrożność, decydując się na suplementy magnezu. Preparaty te najlepiej przyjmować wraz z jedzeniem.



Magnez może zakłócać wchłanianie innych minerałów, więc jeśli przyjmujemy multiwitaminę, wapń lub cynk, należy zażywać magnez o innej porze dnia. Może także zmniejszać wchłanianie leków, takich jak leki rozrzedzające krew, leki przeciwcukrzycowe, leki moczopędne i leki stosowane w leczeniu osteoporozy. Dlatego też przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem, szczególnie, jeśli przyjmujemy inne leki.



Niedobór magnezu – objawy

Krótkotrwały niedobór magnezu może spotkać każdego. Zaniepokoić powinny takie objawy jak utrata apetytu, nudności i wymioty, zmęczenie i słabość. Osoby z niedoborem magnezu są nerwowe, cierpią na bóle głowy, występują u nich omdlenia, a także problemy z koncentracją i układem odpornościowym. Długotrwały i zaawansowany niedobór magnezu występuje bardzo rzadko, jednak wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Może prowadzić do oporności na insulinę, zespołu metabolicznego, choroby niedokrwiennej serca i osteoporozy. Objawy niepokojące to m.in.: zaburzenia rytmu serca, drgawki, drętwienie kończyn czy skurcze mięśni.

