Suplementy diety, które wspomagają układ pokarmowy

Ostropest plamisty

Jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Chroni wątrobę przed działaniem leków, może się sprawdzić także przy przejedzeniu. Swoje właściwości zawdzięcza sylimarynie mającej działanie żółciotwórcze i detoksykacyjne.

Błonnik pokarmowy

Usprawnia pracę jelit i reguluje metabolizm. Ważne, by przy jego przyjmowaniu pić dużo wody, inaczej można się nabawić nieprzyjemnych zaparć. Błonnik pokarmowy pomoże zniwelować uczucie pełności po kilku dniach biesiadowania.

Zamienniki cukru

Doskonale sprawdzą się przy wielkanocnych wypiekach. Pomogą zredukować liczbę kalorii. Erytrytol charakteryzuje się delikatnym, słodkawym smakiem. Nie jest kaloryczny i może być używany do gotowania, pieczenia lub słodzenia. Ksylitol jest substancją pochodzenia roślinnego, która w smaku przypomina cukier, ale ma o 40 proc. mniej kalorii. Jest polecany diabetykom ze względu na niski indeks glikemiczny.

Sproszkowane algi

Chlorella jest rodzajem mikroalg, które wykazują działanie detoksy- kacyjne. Pomagają wiązać metale ciężkie i usuwać je z organizmu. Spirulina również jest algą. Zawiera cenne witaminy z grupy B, dzięki czemu korzystnie wpływa na układ nerwowy i metabolizm. Wzmacnia odporność i redukuje uczucie zmęczenia.

Preparaty ziołowe

Lubczyk, mniszek oraz skrzyp sprzyjają w utrzymaniu prawidłowej diurezy, co pomaga usunąć produkty przemiany materii (łącznie z nadmiarem wody) z organizmu. Ziele karczocha chroni wątrobę, a poza tym (podobnie jak ziele mięty i owoce jałowca) reguluje wydzielanie żółci. Ziele mięty, szyszki chmielu i owoce jałowca optymalizują proces trawienia. Z kolei ziele melisy i owoce kopru wpływają rozkurczająco na przewód pokarmowy. Liście czernicy obniżają poziom trójglicerydów i cholesterolu, zmniejszają stężenie glukozy we krwi. Liście brzozy przyczyniają się do spadku poziomu lipidów we krwi i zwiększają wrażliwość na insulinę. Wyciąg z morwy białej reguluje poziom cukru we krwi, zapobiegając jego nagłym skokom. Cykoria wspiera pracę układu pokarmowego, dlatego warto stosować ją przy wzdęciach, niestrawności lub braku apetytu.